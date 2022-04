Rosja ostrzega Czechy przed dostarczaniem Ukrainie poradzieckiej broni

Rosja ostrzegła Czechy w nocie dyplomatycznej przed dostarczaniem innym krajom broni radzieckiego pochodzenia bez jej zgody, poinformował w sobotę po południu czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavski.

Jak poinformowały czeskie media, Rosja ostrzegła Czechy w nocie dyplomatycznej przed dostarczaniem innym krajom broni radzieckiego pochodzenia bez jej zgody, poinformował w sobotę po południu czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavski.

Lipavski nazwał rosyjskie żądanie „nonsensem” i powiedział, że czeskie MSZ nie zareaguje na notę. Dodał, że nie ma klauzuli zakazującej reeksportu broni z byłego Związku Radzieckiego.

Czeska minister obrony Jana Cernochowa odrzuciła twierdzenia rosyjskiego MSZ, nazywając je „szantażem i dezinformacją”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak informowaliśmy, Czechy wysłały na Ukrainę swoje stare, poradzieckie czołgi, żeby wesprzeć ukraińską armię walczącą z rosyjską inwazją. Dotyczy to wozów T-72M1. Ponadto, Ukraina otrzyma także bojowy wozy piechoty BMP-1. „WSJ” powołuje się na trzech urzędników państwowych, czeskich i słowackich.

W sieci pojawiły się zdjęcia obu typów pojazdów opancerzonych, przygotowanych do transportu. Na serii zdjęć widać łącznie 5 czołgów T-72 i cztery BMP-1, na lawetach kolejowych.

These are the T-72M1 main battle tanks and BMP-1 infantry fighting vehicles donated by Czech Republic to #Ukraine. They will be soon operated by #UkrainianArmy against #Russian Armed Forces. pic.twitter.com/6vinhA2fMV — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) April 5, 2022

Według wiceszefa czeskiego ministerstwa obrony, Tomáša Kopečný, jak dotąd Czesi wysłali Ukraińcom kilkanaście starych, zmodernizowanych czołgów T-72M1, a także pewną liczbę systemów artyleryjskich i BMP-1. Jak poinformowano, dostawy te zostały sfinansowane przez czeski rząd i prywatnych darczyńców, którzy zaangażowali się w kampanie fundraisingową wspieraną przez rządzących. Kopečný dodał, że „można zrobić kilka razy więcej”, jeśli do akcji dołączyłyby inne kraje.

Ponadto, Czechy i Słowacja rozważają możliwość przyjmowania od strony ukraińskiej uszkodzonego sprzętu wojskowego, w celu jego naprawy i przygotowania do akcji w odpowiednich, remontowych zakładach zbrojeniowych.

Z artykułu na łamach „WSJ” wynika, że remonty i naprawy mają dotyczyć także rosyjskiego sprzętu wojskowego, przejętego przez Ukraińców w czasie działań wojennych. Serwis Oryx na podstawie dostępnego materiału fotograficznego szacuje, że siły ukraińskie od początku rosyjskiej inwazji zdobyły na Rosjanach co najmniej 176 czołgów, 116 opancerzonych pojazdów bojowych, 24 samobieżne armatohaubice, 116 wozów bojowych piechoty, 45 transporterów opancerzonych i 23 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Większość tego sprzętu wymaga jednak naprawy, jeśli miałaby zostać ponownie użyte w walce.

Należy zaznaczyć, że potencjał naprawczo-remontowy ukraińskiej zbrojeniówki został znacząco osłabiony w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na tego rodzaju cele na Ukrainie. Z tego względu, dla Ukraińców możliwość naprawy pojazdów bojowych w Czechach i na Słowacji byłaby bardzo istotna. Z podanych informacji wynika, że dotyczy to zasadniczo zakładów słowackich. Według jednego z urzędników, kraj ten nie posiada czołgów, które mógłby wysłać Ukraińców, więc w zamian chciałby pomóc w remontowaniu sprzętu w swoich zakładach.

„WSJ” zaznacza, że w ubiegłym tygodnia grupa 35 państw, na czele z Wielką Brytanią, uzgodniła, że będą przekazywać Ukrainie cięższą broń niż do tej pory, w tym systemy artylerii dalekiego zasięgu i wozy bojowe piechoty. Nie zgodzono się jednak na przekazywanie czołgów.

Przypomnijmy, że New York Times podał, że Stany Zjednoczone we współpracy ze swoimi sojusznikami z NATO będą pośredniczyć w dostarczeniu Ukrainie czołgów produkcji sowieckiej, by wzmocnić siły ukraińskie w rejonie Donbasu. O doniesienia gazety został zapytany w sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był dopytywany, czy strona amerykańska zwróciła się w tej sprawie już do Polski i czy Polska jest w stanie to zrobić. „Co do szczegółów tej pomocy to jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi, ale ponieważ są to sprawy bardzo delikatne, związane z pomocą wojskową, to szczegółów nie będę ujawniał” – odpowiedział.

Kresy.pl