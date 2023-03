Rosja może domagać się odszkodowań za Nord Stream

Rosja może domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone gazociągom Nord Stream w wyniku dwóch eksplozji we wrześniu ubiegłego roku, ale przyszłość projektów jest niejasna – twierdzi rosyjski dyplomata cytowany przez agencję prasową Reuters.

Jak przekazała w poniedziałek agencja prasowa Reuters powołując się na rosyjskiego dyplomatę, Rosja może domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone gazociągom Nord Stream w wyniku dwóch eksplozji we wrześniu ubiegłego roku, ale przyszłość projektów jest niejasna.

„Nie wykluczamy, że później poruszymy kwestię odszkodowania za szkody w wyniku wybuchu” – powiedział w rozmowie z RIA Dmitrij Biriczewski, szef departamentu współpracy gospodarczej rosyjskiego MSZ.

Nie powiedział, od kogo Rosja będzie domagać się odszkodowania. „W tej chwili bardzo trudno jest mówić o przyszłości systemu rurociągów Nord Stream. W sumie, zdaniem ekspertów, uszkodzone rurociągi mogłyby zostać odbudowane” – powiedział.

Duńska Agencja Energii poinformowała, że zaprosiła operatora rurociągu Nord Stream 2 do udziału w wydobyciu z dna morskiego nieznanego obiektu odkrytego w pobliżu rurociągu.

„W celu dalszego wyjaśnienia charakteru obiektu, duńskie władze zdecydowały się go uratować przy pomocy Duńskiej Obrony. Duńska Agencja Energetyczna zaprosiła w tym kontekście właściciela rurociągu, spółkę Nord Stream 2 AG, do udziału w operacji” – poinformowała agencja w komunikacie prasowym.

Duńska Agencja Energii powiedziała, że czeka na odpowiedź Nord Stream 2 AG przed rozpoczęciem operacji.

Jak pisaliśmy, ustalenia opisane w materiale Der Spiegel sugerują, że do wysadzenia gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku mogli przyczynić się nurkowie. Wynajęli oni 15-metrowy jacht Bavaria C50 „Andromeda” z jednego z portów na Rugii. Niemiecki tygodnik prześledził trasę łodzi. Rozmawiał także z bosmanem portu, który wynajmował żaglówkę grupie osób „brzmiącej po polsku lub czesku”. Eksperci uważają jednak, że taka jednostka nie mogłaby pomieścić potrzebnego sprzętu i ładunków wybuchowych.

Przypomnijmy, według ostatnich doniesień mediów z Niemiec i USA, ślady w sprawie eksplozji na gazociągach sieci Nord Stream prowadzą na Ukrainę, a za samą akcją rzekomo stoi „proukraińska grupa”.

Później artykuł w tej sprawie opublikował brytyjski dziennik „The Times”. Napisano w nim, że zachodnie agencje wywiadowcze ustaliły, iż sponsorem sabotażu Nord Stream był obywatel Ukrainy, ale niezwiązany z rządem Wołodymyra Zełenskiego. Gazeta twierdzi też, że informacje te zatajano, by nie doprowadzić do konfliktu Niemców z Ukrainą. Miało to bowiem miejsce w czasie, gdy rząd w Berlinie przygotowywał się do wysłania Ukraińcom czołgów Leopard 2.

