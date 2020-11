Robert Winnicki: Nie będziemy bronić pałaców tych, którzy kryją pedofilów

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki podczas przemowy na rozpoczęciu „zmotoryzowanego” Marszu Niepodległości zapowiadał, że jeżeli kościół w Polsce nie oczyści się z gorszycieli, to konserwatyści sami się ich pozbędą.

„Dzisiaj kiedy tysiące, dziesiątki tysięcy samochodów weźmie udział w tym rajdzie niepodległości, chciałem wykonać trzy apele: do rządzących, do kościoła i do młodzieży” – mówił prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

„Wzywam rząd do tego aby zaczął się zachowywać jak rząd niepodległego państwa, żeby zachowywać się suwerennie, żeby przestał klękać przed stolicami w Brukseli i w Berlinie czy Waszyngtonie. Wzywam rząd Morawieckiego do tego żeby przestał kapitulować w Brukseli, w sprawie czy to pieniędzy, czy to polskiej konstytucji czy innego prawodawstwa. Wzywam rząd do tego żeby wyszedł z butów poprzedników. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył republikę kolesi” – grzmiał poseł Konfederacji.

Zobacz też: Narodowe Święto Niepodległości 2020

Następnie poseł skierował się do „wszystkich ludzi kościoła”.

„Chciałem zaapelować o suwerenność myślenia i odwagę do wszystkich ludzi kościoła, wielu z nas stanęła w ostatnich tygodniach przed kościołami żeby je bronić przed profanacją. Stali tam wierzący, stali niewierzący, bo bronili symboli tradycji i tożsamości, ale chciałem jasno powiedzieć, że nie będziemy bronić pałaców i plebanii tych, którzy kryją pedofilów, nie będziemy bronić gorszycieli”.

Zdaniem posła kościół w Polsce musi się oczyścić „w ogniu prawdy i sprawiedliwości, jeśli kościół tego nie zrobi, jeśli Wy, księża, duchowni, biskupi, nie zrobicie tego sami, jeśli Ci co sieją zgorszenie sami nie odejdą, to nie lewica będzie was usuwać, sami oczyścimy kościół”.

„Won gorszycielom, won lawendowej mafii z kościoła – wołał.

Szef Ruchu Narodowego zwrócił się też w kierunku młodzieży. „Dzisiaj obliczem buntu jest patriotyzm, tradycja i tożsamość, to jest oblicze buntu przeciwko współczesnemu światu, przeciwko cywilizacji śmierci, to nasza odpowiedź. Zbuntujcie się przeciwko tym idiotom i idiotkom, influencerom z Instagrama”.

Kresy.pl/Media Narodowe