Reznikow proponuje przeniesienie części zakładów zbrojeniowych pod ziemię, do kopalń soli

Ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow uważa, że część ukraińskich zakładów zbrojeniowych można przenieść do starych kopalń soli. Zaproponował też budowę baz remontowych i fabryki amunicji na zachodzie Ukrainy lub „w państwach Europy Wschodniej”.

Jak pisaliśmy, w ubiegły piątek ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow, wystąpił w formacie online na konferencji „Budujemy razem”. Wyraził na niej opinię, że można by przenieść przynajmniej część ukraińskich zakładów zbrojeniowych pod ziemię. Jego zdaniem, do tego celu można wykorzystać kopalnie soli.

– Uważa, że biznes powinien wyglądać bardziej progresywnie, niż państwo. Trzeba popatrzeć na nasze kopalnie, na nasze zakłady wydobywające sól, gdzie można stworzyć systemy ochrony dla przedsiębiorstw, które będą mieć [tam – red.] naturalną ochronę, przez warstwę ziemi, bazaltu czy czegoś podobnego – powiedział Reznikow.

Ukraiński minister podał w tym kontekście przykład Izraela, który jest cały czas zagrożony ostrzałem rakietowym i ma wiele gałęzi przemysłu. Zaznaczył, że Ukraina powinna podobnie jak Izraelczycy rozwijać systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej albo kupować je od partnerów. Reznikow uważa, że na Ukrainie już teraz „niebo jest chronione” i rosyjskie samoloty boją się latać nad tym krajem, obawiając się zestrzelenia i dlatego wystrzeliwują rakiety znad terytorium Rosji i Białorusi. Minister twierdzi, że należy spodziewać się „boomu” na budowę schronów przeciwlotniczych. – Tak, jak było wcześniej, już więcej nie będzie, trzeba to zrozumieć – dodał.

Przypomnijmy, że podczas konferencji Reznikow podał aktualną liczbę ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy postawionych pod broń w związku z inwazją Rosji. Według niego, obecnie jest zmobilizowanych do 700 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych, do 90 tys. Gwardii Narodowej, do 60 tys. funkcjonariuszy straży granicznej i 100 tys. policjantów.

Reznikow wezwał ukraińskich przedsiębiorców do aktywniejszego włączenia się we wsparcie żołnierzy i inwestowanie w obronę. Jego zdaniem w związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb około miliona mundurowych Ukraina będzie potrzebować w najbliższym czasie poważnych inwestycji i możliwości przemysłowych. Uważa, że wskutek działań militarnych Ukraina stała się rodzajem poligonu, na którym wykorzystywane są nowe rodzaje broni i innowacyjne rozwiązania. W związku z tym, zaproponował „utworzenie wspólnych przedsiębiorstw”, które początkowo mogły by zostać rozmieszczone w państwach Europy Wschodniej lub na terenie zachodniej Ukrainy, „w dobrze strzeżonych miejscach”.

Polityk zaznaczył, że ministerstwo obrony pracuje nad zaopatrzeniem Ukrainy w nowoczesną natowską broń, która będzie wymagała napraw i renowacji. Zdaniem ministra „istnieje niewyczerpana lista wszystkiego, co dotyczy zwiększenia zdolności obronnych, sektora bezpieczeństwa i obronności, co powinno zachęcać biznes do inwestowania”. Reznikow uważa, że konieczne jest stworzenie baz remontujących uzbrojenie, a także produkujących różne części dla sprzętu. Dodał, że potrzebna byłaby fabryka amunicji.

Unian / Kresy.pl