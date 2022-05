Żołnierze „Azowa” przetrzymywani w zadowalających warunkach

Poziom akceptacji dla rządów Bidena osiągnął w sondażu Ipsos tylko 36 proc., jak podano we wtorek. Przy czym jak podkreśla portal The Hill, w ciągu zaledwie tygodnia spadł on aż o sześć punktów procentowych. Spadł on nawet wśród zwolenników Partii Demokratycznej - z 76 do 72 proc.

Najniższy punkt akceptacji dla rządów Bidena w sondażu Reutera ogłoszono niecały tydzień po tym, jak media podały antyrekord poparcia w badaniu przeprowadzonym na zlecenie innej czołowej agencji informacyjnej Associated Press. Poparcie dla prezydenta USA wyniosło w nim 39 proc.