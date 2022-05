Kłopoty Bidena – poparcie społeczne najniższe od początku kadencji

W najnowszym badaniu Ipsos dla agencji informacyjna Reutera odnotowano najniższy poziom akceptacji dla rządów Joe Bidena od początku jego kadencji.

Poziom akceptacji dla rządów Bidena osiągnął w sondażu Ipsos tylko 36 proc., jak podano we wtorek. Przy czym jak podkreśla portal The Hill, w ciągu zaledwie tygodnia spadł on aż o sześć punktów procentowych. Spadł on nawet wśród zwolenników Partii Demokratycznej – z 76 do 72 proc.

Najniższy punkt akceptacji dla rządów Bidena w sondażu Reutera ogłoszono niecały tydzień po tym, jak media podały antyrekord poparcia w badaniu przeprowadzonym na zlecenie innej czołowej agencji informacyjnej Associated Press. Poparcie dla prezydenta USA wyniosło w nim 39 proc.

Oba sondaże odzwierciedlają stały trend społecznej oceny Bidena, widoczny od miesięcy. Według The Hill prezydentowi zaszkodziły rosnące koszty życia mas obywateli, które pogłębiła rosyjska inwazja na Ukrainę.

Respondenci konsekwentnie wystawiają Bidenowi słabe oceny za jego politykę gospodarczą, mimo, że przedstawiciele administracji twierdzą, że amerykańska gospodarka ma się dobrze, bez względu na zagrożenie inflacją. Otoczenie prezydenta uznaje, że spadające poparcie to między innymi wina niższych urzędników administracji, którzy nie potrafią przekazać tego Amerykanom, nie potrafią budować public relations.

Biden wrócił we wtorek z pięciodniowej podróży po Azji, która miała skonsolidować sojusze mające za zadanie blokować wpływy Chin w regionie.

Badanie Ipsos zostało przeprowadzone online w dniach 23-24 maja na próbie 1005 osób, w tym 456 zwolennikach Partii Demokratycznej 358 zwolennikach republikanów. Margines błędu wynosi 4 punkty procentowe.

Władze USA zatwierdziły w bieżącym miesiącu pomoc dla Ukrainy o łącznej wartości 40 mln dol.

thehill.com/kresy.pl