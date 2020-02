Zamieszki na Ukrainie po przybyciu ewakuowanych z Chin, są ranni [+VIDEO]

Grupę ludzi, których ewakuowano z ogarniętych epidemią koronawirusa Chin, przywitały na Ukrainie kamienie. Mieszkańcy miejscowości, w której ewakuowani mają odbywać kwarantannę, urządzili blokadę drogi, doszło do zamieszek w wyniku których ponad 10 policjantów odniosło obrażenia. Na miejsce udał się szef rządu.

W czwartek na lotnisku w Charkowie wylądował samolot z osobami, które ukraińskie władze ewakuowały z Chin w związku z epidemią koronawirusa. Wśród ewakuowanych jest 45 Ukraińców oraz 27 cudzoziemców. Ludzie ci mają odbywać kwarantannę w ośrodku wypoczynkowym w Nowych Sanżarach w obwodzie połtawskim. Aby umieścić ich w ośrodku, konieczne było użycie oddziałów Gwardii Narodowej, ponieważ nie zgadzają się na to miejscowi mieszkańcy.

Jak podaje agencja Unian, mieszkańcy zorganizowali protest przeciwko przybyciu ewakuowanych z Chin. Pikietujący zablokowali drogę i podpalili opony. Drogę blokowała m.in. ciężarówka, która jakoby zepsuła się. Szef administracji obwodowej mówił, że jeśli blokada nie zostanie zdjęta, ewakuowani pójdą do ośrodka pieszo.

Wieczorem siedem autobusów z ewakuowanymi przybyły do Nowych Sanżar. Jak podaje Unian, kierowcy pojazdów byli ubrani w odzież specjalną a pasażerowie mieli respiratory. Drogę do ośrodka musiała torować im Gwardia Narodowa oraz strażacy. Miejscowi wznosili okrzyki przeciwko przybyłym i rzucali w autobusy kamieniami. Doszło do walk z funkcjonariuszami, którzy usiłowali zatrzymywać rzucających kamieniami. Po dowiezieniu ewakuowanych do ośrodka protesty nie zakończyły się. Na miejsce udał się premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk.

Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow powiedział na briefingu prasowym, że w wyniku zamieszek obrażenia odniosło ponad 10 funkcjonariuszy. Awakow nazwał wydarzenia w Nowych Sanżarach „jednym z największych rozczarowań” w jego życiu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Protesty pod parlamentem w Kijowie, m.in. przeciw sprzedaży ziemi

Kresy.pl / Unian