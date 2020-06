Ukraińska wicepremier: Ukraina będzie członkiem NATO

Wicepremier Ukrainy ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Olga Stefaniszyna uważa, że uznanie Ukrainy za Partnera Zwiększonych Możliwości NATO nie jest namiastką członkostwa w Sojuszu. Stefaniszyna wierzy, że jej kraj zostanie kiedyś członkiem NATO.

Jak pisaliśmy, w piątek Rada Północnoatlantycka uznała Ukrainę za Partnera Zwiększonych Możliwości (EOP). Status ten jest częścią inicjatywy NATO na rzecz partnerstwa międzyoperacyjnego, która ma na celu utrzymanie i pogłębienie współpracy między sojusznikami i partnerami, którzy wnieśli znaczący wkład w operacje i misje kierowane przez NATO. Mimo że status EOP nie przesądza o żadnych decyzjach dotyczących członkostwa w NATO, wicepremier Ukrainy ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Olga Stefaniszyna jest przekonana, że Ukraina stanie się członkiem NATO. Ukraińska polityk powiedziała o tym w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek przez portal Europejska Prawda.

Stefaniszyna zaprzeczyła, że status EOP stanie się szczytem możliwości Ukrainy w stosunkach z NATO. „To wcale nie jest problemem. Ani Ukraina, ani NATO nie uważają EOP za coś, co ma odwrócić uwagę Ukrainy od ruchu w kierunku PDCz [planu członkostwa w NATO – red.] i członkostwa w Sojuszu” – powiedziała ukraińska wicepremier. Na pytanie, czy Ukraina zostanie członkiem NATO, Stefaniszyna odpowiedziała: „obowiązkowo”.

Według Stefaniszyny status EOP dla Ukrainy to „bardzo silny polityczny sygnał odnośnie priorytetów Sojuszu”. Dzięki niemu Ukraina dołączy do nowego formatu wymiany informacji operacyjnych między partnerami a krajami NATO. Jej zdaniem pozwoli to też na efektywniejszą realizację działań przewidzianych w rocznym narodowym programie współpracy z NATO i zapewni dodatkowe narzędzia dla udziału Ukrainy w ćwiczeniach wojskowych, co oznacza głębsze partnerstwo NATO i Ukrainy na poziomie operacyjnym.

Pytana o to, jak udało się przekonać Węgry do przyznania Ukrainie statusu EOP, wicepremier odpowiedziała, że obecnie Ukraina z Węgrami nawiązała aktywny dialog. „A ponieważ program ten nie jest decyzją polityczną w sprawie członkostwa, decyzja została poparta” – powiedziała Olga Stefaniszyna.

Kresy.pl / Europejska Prawda