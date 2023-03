Służba Bezpieczeństwa Ukrainy chce ścigać nauczycieli współpracujących z Rosjanami

We wtorek funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli od strony niemieckiej kolejnych 6 cudzoziemców. "Obywatele Gruzji, Turcji i Turkmenistanu zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, a następnie przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej" - poinformowano w komunikacie.

Dwaj obywatele Gruzji zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny wjazd i pobyt, a że wcześniej starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju. Gruzini przebywają w Polsce od 2022 r. "Przylecieli do Polski przez lotnicze przejście graniczne, korzystając z ruchu bezwizowego, a następnie złożyli wnioski o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy. Ze względu na fakt, że obywatele Gruzji przekroczyli wbrew przepisom granicę z Polski do Niemiec, cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz poinformowano o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy" - wskazuje SG.