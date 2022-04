Media po raz pierwszy informują o śmierci amerykańskiego najemnika na Ukrainie [+FOTO]

Na Ukrainie zginął walczący po stronie ukraińskiej były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej – podała w piątek telewizja CNN powołując się na doniesienia rodziny żołnierza.

Amerykanin, który miał zginąć na Ukrainie, to 22-letni Willy Joseph Cancel, były żołnierz piechoty morskiej USA, który został wysłany na wojnę rosyjsko-ukraińską przez prywatną firmą wojskową. Jest to pierwszy przypadek poinformowania opinii publicznej o śmierci amerykańskiego najemnika walczącego po stronie Ukrainy.

Telewizja CNN została poinformowana o śmierci żołnierza przez jego matkę, która z kolei powoływała się na informacje od towarzyszy broni Cancela. Amerykanin miał zginąć w poniedziałek, ale jego ciała nie udało się odzyskać.

Jak twierdzi matka zabitego, Cancel wyjechał na Ukrainę, ponieważ „wierzył w to, o co walczy Ukraina” i chciał powstrzymać Rosjan.

Cancel osierocił 7-miesięcznego syna i żonę. Przed wyjazdem na Ukrainę pracował jako strażnik więzienny w Tennessee. Kontrakt podpisał pod koniec lutego i, według jego matki, do Polski przyleciał 12 marca i natychmiast udał się na Ukrainę.

The former U.S. Marine, 22-year-old Willy Joseph Cancel, is the first American to have been killed fighting for Ukraine.

He leaves behind a wife and 7-month-old daughter.

Rest In Peace. Ukraine will not forget your sacrifice!

