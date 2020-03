Awakow: zatrzymanie b. dowódcy „Ajdaru” w Grecji to prowokacja Rosji

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow uważa, że zatrzymanie byłego dowódcy batalionu ochotniczego „Ajdar” na podstawie noty Interpolu wystawionej na wniosek Rosji jest prowokacją.

Jak pisaliśmy wcześniej, założyciel i pierwszy dowódca ukraińskiego batalionu ochotniczego „Ajdar” Serhij Melnyczuk powiadomił w niedzielę w mediach społecznościowych, że został zatrzymany przez greckie służby graniczne. Powodem zatrzymania była nota Interpolu wystawiona na wniosek Rosji. W poniedziałek fakt zatrzymania Melnyczuka potwierdziło ukraińskie MSZ.

Z kolejnych informacji podawanych przez byłego dowódcę „Ajdaru” w mediach społecznościowych wynikało, że spotkał się on już z ukraińskim konsulem z Salonik. Melnyczuk przebywa na komisariacie greckiej policji, a podróżujący z nim jego żona i dziecko zostali umieszczeni w hotelu.

Początkowo nie było jasne, za co zatrzymano Melnyczuka. Później podał on, że w nocie Interpolu, którą wystawiono jeszcze w 2014 roku, napisano, że jest on podejrzewany o zabójstwo dwóch lub więcej osób w obwodzie rostowskim w Rosji. Jak twierdzi portal Strana.ua, powołując się na otoczenie Melnyczuka, są to te same zarzuty, które stawiano ukraińskiej żołnierce a później polityk, Nadii Sawczenko. Rosyjski sąd skazał ją za zabójstwo dwóch rosyjskich dziennikarzy – Igora Kornieliuka i Antona Wołoszyna. Na stronie internetowej Komitetu Śledczego FR Melnyczuk jest opisany jako osoba poszukiwana w związku z „pośrednim udziałem w moździerzowym ostrzale cywilnego terytorium” w czasie, gdy zginęli Korneliuk i Wołoszyn.

Rosjanie twierdzili, że Nadia Sawczenko, która także służyła w „Ajdarze”, koordynowała ostrzał, w wyniku którego zginęli dziennikarze. Po wzięciu jej do niewoli Sawczenko spędziła w rosyjskich aresztach i więzieniach prawie 2 lata, po czym została wymieniona na dwóch żołnierzy rosyjskiego GRU i wróciła na Ukrainę.

W poniedziałek zatrzymanie Melnyczuka skomentował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow. Jego zdaniem jest to kolejna rosyjska prowokacja z wykorzystaniem instrumentów Interpolu. Awakow zarzucił Rosji nadużywanie mechanizmów Interpolu do „prześladowania” Ukraińców „którzy przeciwdziałają zbrojnej agresji Rosji na Krymie i terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego”. Według ministra trwają intensywne starania dyplomatyczne, by Melnyczuka uwolnić.

