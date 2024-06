20 ton mrożonych malin z Ukrainy zatrzymano na granicy

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie zakazał wprowadzania do obrotu na terenie Polski 20 ton mrożonych malin z Ukrainy. Podczas kontroli wykryto pleśń i zanieczyszczenia organiczne.

We wtorek Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lulinie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii 20 ton mrożonej maliny importowanej z Ukrainy. Podczas kontroli wykryto obecność pleśni i zawyżoną zawartość zanieczyszczeń organicznych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu, kiedy w transporcie mrożonych owoców z Serbii znaleziono larwy owadów . Wcześniej IJHARS w Lublinie zakazał wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii 3836,88 kg mrożonej jeżyny również importowanej z Serbii. W tym przypadku także wykryto w owocach larwy owadów.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że IJHARS zakazał wprowadzenia do obrotu na teren Polski kilku transportów produktów żywnościowych z Ukrainy. Pierwszy zakaz dotyczył partii nieco ponad 1330 kg mleka skondensowanego z cukrem (8,5 proc.) tłuszczu. Powodem była zawyżona zawartość cukrów.

Podobnie było z partię nasion lnu importowanego z Ukrainy, o wadze 25 ton. Były w nich szkodniki, przez co towaru nie dopuszczono do obrony w Polsce. Również w tym przypadku decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z tego samego powodu, czyli obecności żywych szkodników, do Polski nie wjechały 23 tony ukraińskiego jęczmienia browarnego.

W sobotę 25 maja lubelscy inspektorzy IJHARS wydali decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski czterech partii margaryny o masie 20 ton, importowanej z Ukrainy. Powodem, jak podano, była zaniżona zawartość tłuszczu i nieprawidłowości w oznakowaniu. Tej decyzji również nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodajmy, że we wtorek 28 maja br. białostocki oddział IJHARS wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 20,7 tony mąki z pszenicy durum importowanej z Kazachstanu. Przyczyną były: zawyżona wilgotność oraz zawartość specyficznego DNA pszenicy zwyczajnej. Świadczyło to o dodatku mąki z pszenicy zwyczajnej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z kolei w lutym w importowanej z Ukrainy partii 20 ton mrożonych malin znaleziono plastik. Inspekcja zakazała wprowadzenia owoców do obrotu.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski alarmował, że “malin mrożonych w minionym okresie tyle wjechało [do Polski], że nie musimy nic produkować w roku przyszłym. A więc to jest problem”.

IJHARS/Kresy.pl