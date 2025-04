Ukraińskie drony uderzają w rosyjską fabrykę Shahedów

Rosyjski zakład produkujący drony Shahed w Jełabudze został zaatakowany przez drony wysłane przez 14. brygadę Sił Bezzałogowych Ukrainy.

Rosyjski zakład produkujący drony Shahed w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Jełabuga został zaatakowany przez drony wysłane przez 14. brygadę Sił Bezzałogowych Ukrainy – poinformowała 23 kwietnia „Ukrainska Pravda”.

Portal podał, że drony były wyposażone w bomby lotnicze, które stanowią nową jakość w rozwoju ukraińskich możliwości w zakresie dronów. Drony użyte przez ukraińską armię są w stanie pokonywać dystans 150 km.

Mer Jełabugi, Rustem Nuriew, potwierdził atak. Rosyjskie media podały, że we wtorek rano nad Tatarstanem zaobserwowano co najmniej dziewięć dronów lecących w stronę obiektów wojskowych. W odpowiedzi tymczasowo ograniczono loty z lotnisk w Niżniekamsku i Kazaniu. Nad rejonem zestrzelono co najmniej jednego drona.

Według ukraińskich urzędników, zakład ten w 2024 r. wyprodukował ponad 6 tys. dronów szturmowych Shahed oraz tysiące bezzałogowych statków powietrznych-wabików. W 2025 r. planowano zwiększyć produkcję do 10 tys. Shahedów i 15 tys. wabików. Zakład ten był już celem ukraińskiego ataku w kwietniu 2024 roku.

W 2023 r. Rosja uruchomiła zakłady produkcyjne w Specjalnej Strefie Ekonomiczna (SSE) Alabuga. W momencie rozpoczęcia działalności zakład produkcyjny składał się z dwóch magazynów o powierzchni około 80 tys. metrów kwadratowych. Zdjęcia satelitarne z kwietnia 2025 r. wskazują, że powierzchnia zakładu podwoiła się, a w pobliżu pierwotnego obiektu powstało co najmniej pięć nowych budynków. Trzy z nowych budynków wydają się mieć takie same klatki przeciwulotne zidentyfikowane w pierwotnym miejscu, co jest środkiem ostrożności wdrożonym po ukraińskim ataku w kwietniu 2024 r.

Dzień wcześniej w rejonie kirżackim obwodu włodzimierskiego w Federacji Rosyjskiej doszło do serii eksplozji w pobliżu jednostki wojskowej , w której przechowywana jest amunicja – poinformował gubernator Aleksandr Awdiejew. Do zdarzenia doszło w miejscowości Barsowo, około 8 km od miasta Kirżacz

Według kanału Telegram Ostrożno Nowosti – wybuchy miały miejsce na terenie jednostki wojskowej 11785, identyfikowanej również jako 51. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Sił Zbrojnych Rosji (GRAU). Źródła podają, że pojemność magazynu wynosi 4286 wagonów amunicji, czyli ponad 264 tys. ton. Przechowywana tam amunicja obejmuje pociski artyleryjskie, rakiety systemów S-300 oraz pociski Toczka.

Kresy.pl/nv.ua