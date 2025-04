Eksplozje w rosyjskim arsenale: ewakuacja tysięcy mieszkańców i stan wyjątkowy w obwodzie włodzimierskim [+VIDEO]

W pobliżu jednostki wojskowej w obwodzie włodzimierskim w Rosji, gdzie znajduje się arsenał rakiet, doszło do serii potężnych eksplozji – podał gubernator Aleksandr Awdiejew. Mieszkańcy najbliżej położonych wiosek zostali ewakuowani.

W rejonie kirżackim obwodu włodzimierskiego w Federacji Rosyjskiej doszło do serii eksplozji w pobliżu jednostki wojskowej, w której przechowywana jest amunicja – poinformował gubernator Aleksandr Awdiejew. Do zdarzenia doszło w miejscowości Barsowo, około 8 km od miasta Kirżacz. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a władze ogłosiły stan nadzwyczajny.

Explosions reported near military base in Kirzhachsky district, Vladimir region — local media A road leading from Moscow to Kirzhach has reportedly been blocked. Residents say smoke from the explosions can be seen above the village of Barsovo. The area houses the Arsenal of the… pic.twitter.com/H1soMmk1R4 — ASTRA (@ASTRA_PRESS) April 22, 2025

„Baza” — kanał w serwisie Telegram bliski służbom bezpieczeństwa, poinformował, że doszło do co najmniej 10-11 eksplozji, a do gaszenia pożaru wezwano strażaków z sąsiednich regionów.

Z powodu wybuchu doszło do pożaru pobliskiego lasu.

Według kanału Telegram Ostrożno Nowosti – wybuchy miały miejsce na terenie jednostki wojskowej 11785, identyfikowanej również jako 51. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Sił Zbrojnych Rosji (GRAU). Źródła podają, że pojemność magazynu wynosi 4286 wagonów amunicji, czyli ponad 264 tys. ton. Przechowywana tam amunicja obejmuje pociski artyleryjskie, rakiety systemów S-300 oraz pociski Toczka.

W ośrodku mieściło się również laboratorium do monitorowania stanu paliw miotających i materiałów wybuchowych artyleryjskich, a także warsztaty przystosowane do testowania najnowocześniejszych systemów uzbrojenia.

Władze lokalne poinformowały o ewakuacji mieszkańców wsi Barsowo oraz Mirnyj. Kanał Baza przekazał, że ewakuacją objęto łącznie siedem miejscowości w promieniu ok. 5 km od miejsca eksplozji. Droga z Moskwy do Kirżacza została tymczasowo zablokowana.

Rosyjski resort obrony podał, że przyczyną eksplozji był pożar, do którego doszło w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas pracy z materiałami wybuchowymi. Pożar objął skład amunicji należący do Ministerstwa Obrony.

Mieszkańcy relacjonowali, że przed eksplozjami słyszeli dźwięki przypominające przelot dronów. Strona ukraińska nie odniosła się dotąd oficjalnie do zdarzenia.

Według kanału Exilenova, miejsce wybuchu znajduje się ok. 530 km od granicy z Ukrainą. Gubernator Awdiejew zapowiedział możliwość nałożenia grzywien na dziennikarzy i obywateli rozpowszechniających niezweryfikowane informacje przed publikacją oficjalnych danych.

Obiekt ma historię podobnych incydentów — 22 czerwca 2022 r. doszło do detonacji amunicji podczas operacji rozładunkowych, w wyniku której zginęło trzech żołnierzy i cywilny specjalista, a inny został poważnie ranny.

