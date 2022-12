Rosja rozciąga wiek poborowy

Władze Rosji wydłużą o kilka lat wiek, w którym obywatele-mężczyźni będą mogli być powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

O tym, że Federacja Rosyjska planuje zmienić granice wiekowe, w których odbywa się pobór do wojska poinformował sam minister obrony Siergiej Szojgu. Uznał on, że „przy rekrutacji do Sił Zbrojnych należy stopniowo zwiększać wiek poboru obywateli z 18 do 21 lat, a granicę do 30 lat” – powiedział minister w środę na posiedzeniu kolegium resortu, jak przytoczyła agencja informacyjna Interfax.

Obecnie obywatele Rosji płci męskiej mogą być powołani do odpowiednika zasadniczej służby wojskowej w wieku od 18 do 27 lat. Resort zasygnalizował więc, że „w kamasze” będzie można już niedługo brać młodych mężczyzn do ukończenia 30 lat.

Szojgu ujawnił, że władze planują także „zapewnienie możliwości, na wniosek obywateli, podjęcia służby wojskowej na podstawie umowy od pierwszego dnia wstąpienia do służby”. Do tej pory służbę kontraktową można było podejmować dopiero po odbyciu przynajmniej części służby zasadniczej.

Władze Rosji podkreślają, że nie wysyłają na fronty wojny z Ukrainą żołnierzy poborowych, lecz ich krytycy twierdzą, że dochodzi do procederu wymuszania na poborowych podpisywania kontraktu i wysyłania ich w strefę działań bojowych już jako żołnierzy kontraktowych.

Częściowa mobilizacja została ogłoszona przez prezydenta Władimira Putina 21 września. Według oficjalnych informacji miała objąć jedynie 300 tys. rezerwistów posiadający pożądane dla operacji zbrojnej specjalizacje bądź doświadczenie wojskowe. 31 października rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zakończenie mobilizacji.

