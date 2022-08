Rosja chce odchodzenia od dolara w ramach Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego

Rosja chce odchodzenia od dolara oraz systemu płatności elektronicznych SWIFT w ramach animowanej przez nią unii gospodarczej.

Rosja ma wnieść takie postulaty na posiedzenie Eurazjatyckiej Rady Międzyrządowej, będącej organem Związku (EAES), które w dniach 25-26 sierpnia będzie odbywać się w mieście Czołpon-Ata w Kirgistanie.

Projekt uchwały z rekomendacjami dotyczącymi stosowania walut narodowych w handlu między państwami członkowskimi EAES trafił w ręce dziennikarzy telewizji RBK, której portal napisał w czwartek o sprawie. Minister rozwoju gospodarczego Rosji Maksim Reszetnikow ma referować sprawę na forum Rady.

Przedstawiciel Reszetnikowa powiedział, że minister weźmie udział w posiedzeniu w ramach rosyjskiej delegacji pod przewodnictwem premiera Michaiła Miszustina, ale nie sprecyzował, jakie kwestie będą omawiane.

Natomiast służba prasowa rosyjskiego rządu potwierdziła, że kwestia rozliczeń w handlu wzajemnym zostanie postawiona na posiedzeniu Eurazjatyckiej Rady Międzyrządowej, zrelacjonowała RBK.

Według Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej w 2021 r. 71,5 proc. transakcji między państwami EAES zostało dokonanych w rosyjskim rublu, 26,2 proc. – w dolarach i euro, 1,4 proc. w kazachstańskim tenge, a 0,2 proc. w rublach białoruskich. Według rządu Miszustina „zmiany w architekturze handlu międzynarodowego” i „globalna restrukturyzacja łańcuchów dostaw” stwarzają warunki do dalszego wzrostu rozliczeń w walutach narodowych jako czynnika zapewniającego suwerenność gospodarek narodowych państw EAES.

Rosjanie chcą zwiększenia interoperacyjności systemów narodowych kart płatniczych, które funkcjonują już we wszystkich państwach członkowskich poza Kazachstanem. Chcą również odchodzenia od amerykańskiego systemu bankowości elektronicznej SWIFT na rzecz podłączenia banków centralnych i banków obsługujących handel międzypaństwowych do rosyjskiego systemu SPFS. W czerwcu pierwsza wiceprezes Banku Rosji Olga Skorobogatowa powiedziała TASS, że w systemie jest obecnie 389 banków i firm z 12 krajów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Drugim kierunkiem działań ma być według Rosjan „Rozwój zorganizowanego handlu walutami narodowymi”. Rosja widzi dwa priorytetowe zadania. Po pierwsze rozwój handlu parami walutowymi państw Związku. Rosja dostrzega potencjał wzrostu unijnego rynku walutowego. Przykładowo w pierwszej połowie 2022 r. wolumen transakcji na parze walutowej rubel rosyjski/ tenge kazachstańskie na moskiewskiej giełdzie wzrósł o 3,05 razy w porównaniu do drugiej połowy 2021 r.

Niezbędne jest zapewnienie płynności obrotu parami walut krajów EAES – zapisano w rosyjskim projekcie rekomendacji. W tym celu Rosja proponuje uruchomienie handlu odpowiednimi parami walutowymi na giełdach krajów Związku oraz przyciągnięcie dużych banków do udziału w obrocie giełdowym. Do końca 2023 r. zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na waluty narodowe członków Związku powinno wzrosnąć co najmniej pięciokrotnie w stosunku do 2021 r., jak chcą Rosjanie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Drugim priorytetem jest rozpoczęcie zorganizowanego obrotu towarowego z udziałem podmiotów gospodarczych krajów EAES w walutach narodowych. Zadanie to przewiduje już strategia integracji euroazjatyckiej do 2025 roku.

Trzecim rosyjskim priorytetem wspólnej pracy jest informowanie środowiska biznesowego o korzyściach płynących z rozliczeń w walutach krajowych, a także usuwanie barier wewnętrznych. Skoordynowane prace państw członkowskich EAES na rzecz jakościowego wzrostu wykorzystania walut narodowych we wzajemnych rozliczeniach „pomogą zwiększyć stabilność gospodarek narodowych i zwiększyć stabilność makroekonomiczną” – napisano w projekcie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Eurazjatycki Związek Gospodarczy powstał z przekształcenia Związku Celnego Rosji, Białorusi i Kazachstanu w 2014 r. Następnie dołączyły do nie Armenia i Kirgistan.

rbc.ru/kresy.pl