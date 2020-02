Putin zaprzeczył, że jest zastępowany przez sobowtóra

Prezydent Rosji Władimir Putin przekonywał w wywiadzie dla agencji TASS, że nie ma sobowtóra, który go zastępuje. Wedle jego słów proponowano mu skorzystanie z usług dublera na początku XX wieku, lecz odmówił.

Jak pisze TASS, pytanie o to, czy Putin ma sobowtóra, jest jednym z najpopularniejszych pytań w rosyjskim internecie. Dziennikarz agencji zadał mu to pytanie podczas wywiadu zatytułowanego „20 pytań do Władimira Putina”. Rosyjski prezydent powiedział, że nie jest zastępowany przez sobowtóra, chociaż proponowano mu to. „[Pomysł] pojawiał się, ale odmówiłem korzystania z sobowtórów” – przekonywał.

Według niego propozycja zastępowania go przez dublerów podczas wydarzeń związanych z podwyższonym ryzykiem pojawiła się w pierwszych latach XXI wieku, które Putin nazwał „najtrudniejszymi czasami walki z terroryzmem”. Jednak prezydent Rosji przekonywał, że nigdy nie korzystał z sobowtórów.

Teorie spiskowe o zastępowaniu Putina przez sobowtóry, a nawet o tym, że sobowtór Putina przejął władzę w Rosji, pojawiają się w mediach regularnie. Nie brakuje też „analiz”, których autorzy porównują zdjęcia twarzy Putina wykonane na przestrzeni lat. Temat podejmują politycy – w lutym 2015 roku rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny twierdził, że w negocjacjach w Mińsku na temat uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy brał udział sobowtór rosyjskiego przywódcy.

