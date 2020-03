Poziom bezrobocia w Rosji nadal niski

Rosyjska, państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti podała w poniedziałek dane na temat bezrobocia w kraju. Najniższe było w Moskwie, najwyższe na północnym Kaukazie.

Według danych opublikowanych przez RIA Nowosti poziom bezrobocia w okresie listopad 2019 – styczeń 2020 wynosił w Rosji 4,6 proc. co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego w stosunku rok do roku. Bez pracy było 3,5 mln osób wchodzących w skład grupy osób w wieku produkcyjnym (starszych niż 15 lat do wieku emerytalnego) liczącej w Rosji 75,6 mln osób. Rok wcześniej według Rosstatu było 3,7 mln bezrobotnych.

Średni wiek bezrobotnego w Rosji to 36,8 lat. 18,5 proc. wśród nich to osoby wieku do 25 lat. 19 proc. bezrobotnych jest starszych niż 50 lat. Poszukiwanie nowego zajęcia zajmuje rosyjskim bezrobotnym średnio 6,9 miesięcy, ale 22,6 proc. wśród nich poszukiwało pracy ponad rok.

Najniższe bezrobocie odnotowano w dwóch największych metropoliach Rosji: Moskwie i Petersburgu. Bezrobocie sięgało tam tylko poziomu 1,5 proc. Natomiast najwyższe było ono w kaukaskiej Inguszetii gdzie sięgnęło 26,3 proc. Niskie bezrobocie odnotowano także w Jamało-Nienieckim Okręgu Autonomicznym – 1,8 proc., Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym – 2,3 proc. oraz obwodzie moskiewskim – 2,6%. Natomiast wśród regionów z wysokim bezrobociem z Inguszetią znalazły się Osetia Północna – 13,6 proc., Czeczenia – 13,5 proc., Dagestan – 13,5 proc., Republika Ałtaj – 12,9 proc., Tuwa – 11,8 proc., Karaczajo-Czerkiesja – 11,4 proc. i Kabardyno-Bałkaria – 11,2 proc. Z zestawienia tego wynika, że wysokim bezrobociem dotknięta jest spora część Północnego Kaukazu.

Biorą pod uwagę całe terytorium Rosji w 57 regionach Federacji Rosyjskiej poziom bezrobocia obniżył się, w pięciu nie zmienił się, a w 23 wzrósł. W ciągu roku bezrobocie najbardziej zmniejszyło się w Karaczajo-Czerkiesji gdzie jego poziom obniżył się o 4,8 punktów procentowych. W Tuwie bezrobocie spadło o 3,1 punktów procentowych. Jednak w innym regionie z wysokim bezrobociem – Osetii Północnej, wzrosło ono dodatkowo o 2,9 punktów procentowych.

ria.ru/kresy.pl