Kreml zareagował na wniosek o areszt dla kontrolerów z lotniska w Smoleńsku

Rosyjskie władze krytycznie odniosły się do wniosku polskiej prokuratury o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku w czasie, gdy doszło tam do katastrofy polskiego Tu-154M.

Jak podaje agencja TASS, rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow zapytany w czwartek o stosunek Kremla do planów polskiej prokuratury dotyczących aresztowania rosyjskich kontrolerów, odpowiedział, że stosunek ten jest „negatywny”. Jednocześnie Pieskow zaznaczył, że nie ma wiedzy, czy do rosyjskich organów śledczych wpłynęły jakiekolwiek wnioski w tej sprawie z Warszawy.

Głos w tej sprawie zabrał także Dmitrij Miedwiediew – w czasie katastrofy prezydent Rosji, a obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji. Polityk stwierdził, że wydanie obywateli Rosji obcemu państwu jest „niemożliwe”. Miedwiediew w sieciach społecznościowych nazwał wniosek polskich śledczych wyrazem „agresywnej rusofobicznej histerii”. Jego zdaniem przyczyny katastrofy zostały już ustalone, a polskie władze powinny „zaprzestać spekulacji” na jej temat.

Podobną opinię wyraziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „To kolejna runda lub kolejny akord w jakimś rusofobicznym zapale” – stwierdziła Zacharowa na antenie programu „60 minut” na kanale telewizyjnym „Rossija-1”. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji odsyłała do raportu MAK, który jej zdaniem rozwiewa wątpliwości na temat katastrofy.

Jak pisaliśmy, rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała w środę, że zespół śledczy nr 1 w Prokuraturze Krajowej wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 r. służbę na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj. Jest to pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Po wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu kontrolerów, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do ich zatrzymania. Zarzuty, które postawiono kontrolerom, dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób.

Kresy.pl / TASS