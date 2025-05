Trwają prace nad projektem współpracy gospodarczej między Dolnym Śląskiem a Marokiem

W marokańskim mieście Casablanca odbyło się spotkanie Marokańskiej Izby Handlowej z delegacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przedsiębiorców. Przy pomocy polskiej ambasady planują nawiązać współpracę gospodarczą między regionami.

Misja polityczno-gospodarcza w Maroku trwa do 9 maja. Podczas wizyty władze Dolnego Śląska oraz reprezentanci przedsiębiorców przy wsparciu Ambasady RP w Maroku wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami marokańskiej Izby Handlowej i biznesmenami z Casablanki. Celem działań jest nawiązanie współpracy gospodarczej i przygotowanie gruntu pod przyszłe inwestycje.

W trakcie wizyty odbyły się rozmowy z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Delegacja z Dolnego Śląska odwiedziła również stolicę Rabat, gdzie – jak zaznaczył radny Marcin Krzyżanowski rozmowie z money.pl – „stolica Maroka nie posiada jeszcze miasta partnerskiego z Polski, co może stworzyć unikalną szansę dla regionu”.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak poinformował, że trwają prace nad porozumieniem z regionem Casablanki. – „Chcielibyśmy podpisać porozumienie z regionem Casablanki. Zaprosiłem przedstawicieli marokańskiej Izby Handlowej na nasze polskie Davos, do Karpacza” – powiedział. Jego zdaniem relacje gospodarcze między Polską a Marokiem mają dużą szansę rozwoju.

Uczestnicy podkreślają, że Maroko przygotowuje się do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2030 r., które odbędą się wspólnie z Hiszpanią i Portugalią. Wzmożona aktywność inwestycyjna, rozbudowa infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy tworzą sprzyjające warunki dla zagranicznego biznesu.

Z punktu widzenia marokańskiej strony istotne są inwestycje w lokalnym przemyśle i zwiększenie zatrudnienia. Bezrobocie sięga tam ok. 20 proc., a średnia wieku społeczeństwa wynosi 25 lat. Marokańczycy dysponują dobrze wykształconą kadrą, która jednak napotyka trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Polscy przedsiębiorcy przedstawili podczas wizyty konkretne projekty. Paweł Narolski z firmy Neural z Oławy zaprezentował system Netwatch oparty na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie umożliwia m.in. wykrywanie wypadków drogowych i innych zdarzeń niebezpiecznych, co może przyczynić się do usprawnienia pracy służb. System jest dostosowany do potrzeb miast, takich jak Casablanca.

Z kolei Jakub Tomasiczek, prezes JBTS – firmy działającej w sektorze elektroniki – przedstawił marokańskim partnerom ofertę inteligentnych toalet marki Clean Wave. – „Maroko to kraj islamski, gdzie dbanie o higienę jest priorytetem. Wierzymy, że nasz produkt jest w stanie spełnić nawet największe oczekiwania. Maroko obecnie przygotowuje się do mundialu i tworzy bazę hotelową. To jest idealny moment, aby wdrożyć nasze rozwiązania” – wyjaśnił.

Dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wskazują, że Maroko jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w Afryce, zaraz po RPA. W latach 2019–2022 wartość wymiany handlowej między krajami wzrosła z 841 mln dol. do 1,7 mld dol. W pierwszym kwartale 2024 r. wymiana towarowa osiągnęła poziom ponad 230 mln euro, z niewielką przewagą importu.

Na marokańskim rynku działa już kilka dużych polskich inwestorów. Wśród nich są: producent puszek aluminiowych CanPack w rejonie Casablanki, firma mleczarska Jibal w Beni Mellal przejęta przez Polmlek w 2022 r., a także producent naczep i przyczep Wielton. Ponadto Unia Europejska pozostaje głównym partnerem handlowym Maroka.

