Rząd zapłaci 9,1 mld zł za zamknięcie 6 kopalń węgla kamiennego

Rozszerzono też możliwość stosowania urlopów górniczych w obrębie zakładów – w pierwotnej wersji obejmowała ona tylko zakłady likwidowane, w obecnej są to wszystkie zakłady spółek objętych Nowym Systemem Wsparcia (Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy, Węglokoks Kraj). Pozostawiono natomiast długość urlopów – do czterech lat dla pracowników dołowych i do trzech lat dla pracowników przeróbki.

– „Celem przepisów przyznających świadczenia pracownikom ma być zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych kontynowania procesu stopniowej likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny. W projektowanych przepisach zachowuje się podobny charakter świadczeń socjalnych, jednocześnie zmniejszając do 3 lat okres stażu pracy uprawniającego do uzyskania jednorazowej odprawy pieniężnej oraz zwiększając kwotę tej odprawy z uwzględnieniem skumulowanego wskaźnika inflacji w stosunku do 2021 r. Powyższe powinno stanowić zachętę do skorzystania z tych rozwiązań przez jak największą liczbę osób” – czytamy w uzasadnieniu.