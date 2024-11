Donald Tusk ogłasza nadzwyczajne spotkanie w Szwecji. Będzie dotyczyło wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa

W przyszłym tygodniu w Szwecji odbędzie się szczyt, w którym udział wezmą państwa nordyckie, bałtyckie i Polska. Spotkanie będzie dotyczyć wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa – poinformował premier Donald Tusk.

Donald Tusk przekazał, że rozmawiał w środę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także skontaktował się z premierem Kanady Justinem Trudeau. Dodał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się „nadzwyczajny” szczyt. Wezmą w nim udział Polska, państwa skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Islandia) oraz kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia). „Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa” – stwierdził.

We wcześniejszej rozmowie Donald Tusk omówił z Wołodymyrem Zełenskim przekazanie 45. pakietu wsparcia i rozpoczęcie prac nad kolejnym pakietem obronnym. Polski premier zapewnił również Zełenskiego o swoim wsparciu integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz wstąpieniu do NATO.

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk and thanked the Polish people for the solidarity from the very first days of Russia’s full-scale invasion. I expressed gratitude to the Prime Minister for his principled reaction to Russia’s recent attacks and efforts to break its… pic.twitter.com/zNzxTgZvtL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2024