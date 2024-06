Jens Stoltenberg: NATO posiada siły, zasoby, możliwości i wolę polityczną, aby bronić każdego sojusznika.

W Rydze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że sojusz posiada zdolność do odstraszania potencjalnych przeciwników i posiada siły oraz zdolność do obrony każdego sojusznika.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek wziął udział w Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkēvičsem.

Oceniając Łotwę sekretarz generalny powiedział, że kraj wniósł wkład w misji pokojowej NATO w Kosowie oraz Iraku. Zaznaczył, że Ryga daje przykład innym członkom sojuszu wydając 2% PKB na obronność, wraz z zobowiązaniem zwiększenia tej liczby do 3% do 2027 r. Stolzenberg pochwalił Łotwę za wspieranie Ukrainy.

“Łotwa zapewnia także Ukrainie zdecydowane wsparcie wojskowe. Zapewniacie wszechstronne szkolenie wojskowe ukraińskim żołnierzom. Przewodzicie koalicji, która współpracuje z przemysłem w celu dostarczania dronów. Przyczyniacie się także do inicjatywy kierowanej przez Czechów, mającej na celu dostarczenie większej liczby pocisków artyleryjskich” – Jens Stozenberg podczas konferencji prasowej zwracając się do prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkēvičsa.

Czytaj: Orbán przeciwko militarnemu zaangażowaniu NATO na Ukrainie – “Byliśmy centymetry od wojny”

Sekretarz generalny NATO oznajmił, że w lipcu podczas spotkania w Waszyngtonie, państwa sojuszu podejmą ważne decyzję. “Po pierwsze, sojusznicy zgodzą się na długoterminowe zwiększenie naszego wsparcia dla Ukrainy” – powiedział Stolzenberg. Zaznaczył, że oczekuje od sojusz przejęcia wiodącej roli w koordynowaniu dostarczania sprzętu i szkoleń, oraz podjęcia zobowiązań finansowych, aby wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

“Po drugie, zajmiemy się naszym odstraszaniem i obroną. Sojusznicy zwiększają nasze wysiłki w zakresie wydatków na obronę”. Stolzenberg chce, aby około dwie trzecie członków NATO przeznaczało na obronność 2% PKB.

Podczas konferencji prasowej Sekretarz Generalny powiedział, że od 2014 r. Sojusz wzmocnił możliwości zbiorowej obrony, wdrożono najbardziej wszechstronne plany obronne od czasów zimnej wojny.

“Zwiększamy także produkcję obronną oraz mamy zapewnienie, że sojusznicy będą wspólnie inwestować więcej. Zmniejsza to koszty i zwiększa interoperacyjność. Niech więc nie ma wątpliwości co do naszej zdolności do odstraszania naszych przeciwników i obrony naszych sojuszników. NATO posiada siły, zasoby, możliwości i wolę polityczną, aby bronić każdego sojusznika” – podkreślił Jens Stolzenberg.

Czytaj: Bloomberg: NATO rozwinie wymianę danych wywiadowczych z Ukrainą

nato.int/Kresy.pl