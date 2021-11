Premier Litwy oceniła, że to sankcje doprowadziły Łukaszenkę do desperacji

Premier Litwy Ingrida Šimonytė oceniła, że stymulowanie przez przywódcę Białorusi kryzysu migracyjnego potwierdza, że sankcje są dla niego bolesne.

Szefowa rządu Litwy wybrała się w środę na wizytację jednego z posterunków na granicy z Białorusią. W trakcie konferencji prasowej tam urządzonej została zapytana o to, czy nałożenie na to państwo kolejnych sankcji przez Unię Europejską może wpłynąć na politykę władz w Mińsku. „Myślę, że takich bolesnych sankcji przyjęto już wiele, bo to, co zachodzi teraz, jest reakcją na sankcje” – słowa Šimonytė zacytował litewski nadawca publiczny LRT.

Określając system polityczny Białorusi jako autorytarny, litewska premier powiedziała – „Choć te reżimy zwykle lubią mówić, że sankcje nie przyczyniają im szkód i niczego nie zmieniają, jeśli ocenicie co mówią propagandyści tychże reżimów, z tych wypowiedzi bardzo jasno wynika, że to jest nacisk w celu zniesienia sankcji, a to znaczy, że nałożenie sankcji jest dostatecznie boleśnie podrywa gospodarkę. A przecież jeszcze nie weszły w życie sankcje USA, one zaczną działać na początku grudnia” – oceniał Šimonytė.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze od czerwca, kiedy to właśnie w tym pierwszym państwie odnotowano znaczny wzrost nielegalnych przekroczeń granicy z terytorium Białorusi. To Litwini jako pierwsi przedstawili świadectwa ilustrujące eskortowanie nielegalnych migrantów przez białoruskich pograniczników.

Od września nacisk migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, głównie z Iraku został przekierowany na Polską granicę Polski. We wrześniu grupa imigrantów koczowała naprzeciw miejscowości Usnarz Górny. W ostatnich dniach wielkie koczowisko obejmujące około kilka tysięcy osób powstało niedaleko od Bruzg. Duże grupy migrantów stały się agresywne wobec polskich funkcjonariuszy i podejmują grupowe próby niszczenia granicznej zapory i wdarcia się na terytorium Polski.

Agresywne jest również zachowanie władz w Mińsku. Jak pisaliśmy, we wtorek Białoruś ostrzegła Polskę przed prowokacjami na granicy. „Chcemy z góry przestrzec stronę polską przed wykorzystywaniem jakichkolwiek prowokacji skierowanych przeciwko Republice Białorusi do usprawiedliwiania ewentualnych nielegalnych działań zbrojnych przeciwko pokrzywdzonym nieuzbrojonym ludziom, wśród których jest wiele nieletnich dzieci i kobiet” – oświadczyło we wtorek białoruskie MSZ.

lrt.lt/kresy.pl