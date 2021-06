Litewski rząd chce litery „W” w dokumentach ale nie dla miejscowych Polaków

W środę rząd Litwy zatwierdził propozycję by trzy litery nie występujące w litewskim alfabecie mogły być umieszczane w dokumentach osobistych.

O decyzji gabinetu Ingridy Šimonytė poinformowała Ewelina Dobrowolska, etniczna Polka zajmująca w nim stanowisko ministra sprawiedliwości. Według niej rząd zgadza się by można było używać liter „w”, „x” i „q” w oficjalnym zapisie imienia i nazwiska, na pierwszej stronie dokumentu osobistego. Odrzucił natomiast propozycję by możliwość taką stosować tylko w adnotacjach na dalszej stronie dokumentu nie definiującej zapisu urzędowego.

„Kwestia oryginalnej pisowni nazwisk jest najbardziej bolesna dla Litwinek, które są w związku małżeńskim z obcokrajowcami, ponieważ aby mieć to samo nazwisko dla wszystkich członków rodziny, są zmuszone do rozpoczęcia postępowania sądowego” – zacytował Dobrowolską portal Znad Wilii. Jak dodała – ” Dziś w zasadzie karzemy tym procesem naszych obywateli, bo Litwa nie ma woli politycznej, by uregulować regulację prawną. Jest to zwykle najistotniejszy problem dla Litwinek, które wychodzą za mąż za obcokrajowców oraz ich dzieci, ponieważ często mają oni podwójne obywatelstwo.”

Minister sprawiedliwości wytłumaczyła dlaczego jej rząd sprzeciwił się alternatywnej propozycji – „taka decyzja wyraźnie nie spełnia oczekiwań naszych obywateli ani systemu prawnego. Nazwisko na następnej stronie byłoby nieoficjalne i inne niż w przypadku nazwiska użytego we wszystkich dokumentach – tworzyłoby podwójną tożsamość”.

Dobrowolska mówiła o różnych kręgach mieszkańców Litwy dyskryminowanych przez obecne uregulowania – „Rząd zgodził się, aby rodziny mieszane, czyli Litwinki poślubione z obcokrajowcami oraz ich dzieci, mogły korzystać z tego prawa. Jedną z propozycji było też uwzględnienie potrzeby pisania nazwisk w oryginalnym języku przez mniejszości narodowe.”

Przez 31 lat niepodległej Litwy miejscowi Polacy muszą zapisywać swoje nazwiska wyłącznie przy użyciu liter występujących w litewskim alfabecie co prowadzi do zniekształcenia ich brzmienia. Zniekształcany jest także zapis imion.

zw.lt/kresy.pl