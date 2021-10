Wielka Brytania: wojsko zaangażowane do rozwożenia paliwa na stacje benzynowe

W związku z kryzysem paliwowym wywołanym niewystarczającą liczbą kierowców brytyjski rząd zdecydował o zaangażowaniu żołnierzy do rozwożenia paliwa na stacje benzynowe.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, rząd Wielkiej Brytanii zdecydował w piątek wieczorem o skierowaniu żołnierzy do rozwożenia paliwa. Pierwsze dostawy realizowane przez wojsko mają odbyć się w poniedziałek rano. W tym celu w tym tygodniu prawie 200 żołnierzy, w tym 100 kierowców przechodziło szkolenia w firmach transportowych. Szkolenia obejmowały naukę napełniania cystern i obsługiwania pomp paliwowych.

Innym posunięciem mającym na celu złagodzenie obecnych problemów w perspektywie krótkoterminowej jest umożliwienie natychmiastowego podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii przez zagranicznych kierowców cystern paliwowych. Plan zakłada, że 300 kierowców cystern będzie mogło natychmiast podjąć pracę i pracować na Wyspach do końca marca 2022 roku. Podobną decyzję podjęto w przypadku kierowców pojazdów rozwożących żywność: 4,7 tys. kierowców z zagranicy będzie można zaangażować do rozwożenia żywności od końca października do końca lutego 2022 roku.

Zdaniem brytyjskiego rządu sytuacja na stacjach benzynowych poprawia się, a wielkość dostaw obecnie przekracza popyt. Rząd przyznaje zarazem, że są regiony, w których wciąż sytuacja jest trudniejsza niż gdzie indziej. Najgorzej jest w Londynie oraz w regionach Anglia Południowo-Wschodnia, Anglia Wschodnia i East Midlands.

„Wprawdzie sytuacja się stabilizuje, nasze siły zbrojne są tam, aby wypełnić wszelkie krytyczne wakaty i pomóc utrzymać kraj w ruchu wspierając branżę w dostarczaniu paliwa na stacje” – oświadczył minister obrony Ben Wallace cytowany przez PAP.

Jak podawaliśmy, w Wielkiej Brytanii brakuje ok. 100 tys. kierowców ciężarówek. Po brexicie z Wysp wyjechało ok. 25 tys. kierowców, a pandemia COVID-19 na niemal rok wstrzymała proces uzyskiwania kwalifikacji przez nowych pracowników branży transportowej. Skutkuje to m.in. niedoborami paliwa na stacjach benzynowych.

Kresy.pl / Polsat News