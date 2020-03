UE zapłaci migrantom po 2 tys. euro za powrót do domu

Migranci przebywający na greckich wyspach dostaną propozycję zainkasowania po 2 tys. euro w zamian za powrót do swoich domów. Pieniądze wyłoży Unia Europejska, by nieco polepszyć warunki panujące w obozach dla migrantów w Grecji – podał w czwartek Guardian.

Program będzie prowadzony wspólnie przez unijny Frontex oraz oenzetowską Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Oferta ma potrwać tylko miesiąc i dotyczyć tylko tych migrantów ekonomicznych, którzy dostali się do UE przed 1 stycznia. Chodzi o to, by program nie zachęcił kolejnych migrantów do przybycia do Europy.

„Uchodźcy oczywiście nie wrócą, nie mogą wrócić, ale migranci ekonomiczni, którzy być może wiedzą, że nie otrzymają pozytywnej decyzji o azylu, mogą być tym zainteresowani” – powiedziała dziennikarzom unijna komisarz spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Urzędniczka wyraziła nadzieję, że z oferty skorzysta 5 tys. ludzi, mimo iż przyznała, że nie wie, ilu z migrantów przebywających na greckich wyspach jest uchodźcami, a ilu przybyło do Europy dla lepszego życia.

Pieniądze dla migrantów będą pochodzić ze specjalnego funduszu w wysokości 700 mln euro, który EU wyasygnowała, by pomóc Grecji po tym, jak Turcja ogłosiła wysyłanie migrantów do Europy.

Według ONZ jeszcze przed ostatnim nasileniem kryzysu migracyjnego w lutym br. w obozach dla osób ubiegających się o azyl na pięciu greckich wyspach przebywało 36 tys. migrantów, podczas gdy obozy te zaprojektowano na 5,4 tys. osób.

UE już wcześniej finansowała migrantom „dobrowolny powrót” do kraju pochodzenia, jednak oferując ponad pięciokrotnie mniejsze pieniądze. W ramach programu prowadzonego od 2016 roku wspólnie z IOM odesłano z Grecji za granicę 18 151 osób.

Kresy.pl / Guardian / dorzeczy.pl