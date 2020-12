PILNE: 51-latek wjechał samochodem w pieszych w Trewirze, są zabici i ranni [+FOTO/+VIDEO]

Co najmniej dwie osoby zginęły a kilka zostało rannych po tym, jak samochód z dużą prędkością wjechał w pieszych na deptaku w Trewirze w zachodnich Niemczech. Policja zatrzymała kierowcę samochodu.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14. w strefie przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Lokalna gazeta Trierischer Volksfreund zacytowała naocznego świadka, który powiedział, że ciemnoszary Range Rover jechał z dużą prędkością wyrzucając ludzi w powietrze. Jego kierowca został zatrzymany.

„Zatrzymaliśmy jedną osobę, jeden pojazd został zabezpieczony. Według wstępnych ocen zginęły dwie osoby. Prosimy o dalsze omijanie centrum miasta” – poinformowała policja na Twitterze. Później dodano, że zatrzymany to 51-latek z powiatu Trier-Saarburg.

W sieci pojawiły się nagrania domniemanego zatrzymania kierowcy samochodu.

At least two people were killed and several others injured when they were hit by a car in a pedestrian area of the western German city of #Trier, police said pic.twitter.com/6Ye3JfuCa1 — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) December 1, 2020

BREAKING VIDEO 4: Police taking the arrested suspect to the station/prison in Germany after #Trier car incident. Source: @ayu_agarwal94 pic.twitter.com/VPMfYnKFkj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

Niektóre media podają, że rannych zostało 10 osób. Centrum miasta zostało odgrodzone, w powietrzu krążą helikoptery. Na miejsce udał się burmistrz Trewiru.

#Trier pictures from the scene. German police says that a driver was arrested a vehicle seized , 2 people dead and at least 20 people injured in the central part of Trier

The motive is yet unknown at this point. pic.twitter.com/iD8pBpbIKd — Guldener Sonumut (@Pashabxl) December 1, 2020

Niemiecka policja poprosiła od nierozpowszechnianie „spekulacji” na temat incydentu a także o niepublikowanie zdjęć i nagrań z Trewiru. Dotychczas nie podano, jakie były motywy kierowcy Range Rovera.

