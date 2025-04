Niemczy: strzelanina w Bad Nauheim. Nie żyją dwie osoby

W Bad Nauheim w Hesji doszło do strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn pochodzenia tureckiego. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy. Motywy napastnika pozostają nieznane.

Wieczorem 20 kwietnia w miejscowości Bad Nauheim w Hesji doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło przed trzypiętrowym budynkiem mieszkalnym. Policja wszczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą sprawcy, który zdołał zbiec z miejsca zdarzenia.

Informacja o incydencie dotarła do lokalnych służb ok. godziny 18 za pośrednictwem numeru alarmowego. Gdy pierwsze patrole przybyły na miejsce, ujawniono ciała dwóch mężczyzn z ranami postrzałowymi. W niedzielne popołudnie Prokuratura w Gießen oraz Komenda Główna Policji w Hesji przekazały, że ofiary to 28- i 59-letni obywatele Turcji. Byli spokrewnieni – to teść i zięć – i nie byli wcześniej notowani przez policję.

Według świadków, w sobotę około godziny 17:40 słyszano sześć wystrzałów oraz krzyki. Jeden z mieszkańców relacjonował, że widział jedną z ofiar na pobliskiej łące, gdzie funkcjonariusze próbowali ją reanimować.

Śledczy zakładają, że motyw działania sprawcy miał charakter osobisty. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy lub sprawców. Rzecznik policji informował w sobotę, że istnieją już pewne dowody wskazujące na możliwego napastnika, jednak nie wykluczono udziału więcej niż jednej osoby.

Duży obszar wokół miejsca zdarzenia został odgrodzony, a funkcjonariusze przeprowadzili wstępne czynności operacyjne oraz zabezpieczyli miejsce przestępstwa. Do akcji poszukiwawczej zaangażowano helikopter, jednostkę specjalną SEK, ekspertów z Heskiego Urzędu Kryminalnego oraz specjalistów medycyny sądowej. Poszukiwania śladów na miejscu zdarzenia zostały w dużej mierze zakończone, jednak śledztwo trwa, a przesłuchania kolejnych świadków są kontynuowane.

Rzecznik lokalnej policji zaznaczył, że nie ma podstaw do uznania, iż sytuacja stanowi obecnie bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Jednocześnie zaapelowano do osób przebywających w regionie, by nie zabierały nieznajomych pasażerów.

Zobacz też: Irakijczyk zadźgał nożem kierownika ośrodka dla uchodźców. Wcześniej był odsyłany przez Niemców do Polski

Czytaj: Atak nożownika na „festiwalu różnorodności” w Niemczech. Media: miał arabski wygląd

Kresy.pl/Hessenschau.de