Bawaria stworzy centra testów na COVID-19 na granicy oraz na dworcach kolejowych

Władze Bawarii zaniepokojone możliwością przywiezienia COVID-19 przez turystów, na swoich trzech drogowych przejściach granicznych zbudują centra, gdzie dobrowolnie będzie można przetestować się na obecność koronawirusa. Podobne centra powstaną także na dworcach kolejowych w Monachium i Norymberdze.

Jak podaje agencja Reutera, Bawaria wezwała w poniedziałek rząd federalny Niemiec do wyjaśnienia, jak szybko można wprowadzić obowiązkowe testy na koronawirusa na lotniskach. Władzom landu chodzi o to, by ludzie powracający z wakacji nie przywieźli choroby do Niemiec.

Premier Bawarii Markus Soeder powiedział, że rosną obawy, że wracający urlopowicze mogą wywołać „wiele mini-Ischgls”, odnosząc się do austriackiego ośrodka narciarskiego, który był źródłem niektórych z pierwszych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Według Soedera konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych testów na lotniskach. Władze landu chcą się do tego przygotować jak najszybciej, tak by wszystko było gotowe, gdy rząd federalny da podstawę prawną do wykonywania takich testów. Minister zdrowia Jens Spahn powiedział w sobotę, że rząd sprawdza, czy można legalnie zobowiązać kogoś do wykonania testu bez naruszenia podstawowych praw człowieka.

Premier Bawarii chce także weryfikacji listy krajów wysokiego ryzyka. Obecnie należą do nich Stany Zjednoczone, Brazylia i Turcja. Według niego powinno się rozważyć dodanie do listy niektórych regionów w krajach europejskich.

Sama Bawaria utworzy centra, gdzie dobrowolnie będzie można przetestować się na obecność koronawirusa. Powstaną one na trzech drogowych przejściach granicznych oraz na dworcach kolejowych w Monachium i Norymberdze.

Pod koniec minionego tygodnia w Niemczech odnotowano szybki przyrost nowych przypadków COVID-19. Jak pisaliśmy, 174 przypadków zarażenia wykryto u pracowników sezonowych w gospodarstwie rolnym w gminie Mamming w Bawarii. W związku z tym władze landu chcą zwiększyć częstotliwość kontroli i podnieść wysokość grzywny za łamanie kwarantanny do 25 tys. euro.

Kresy.pl