Silne wstrząsy w Chorwacji – Słowenia wyłączyła elektrownię jądrową [+VIDEO]

We wtorek doszło na obszarze Chorwacji do silnego trzęsienia ziemi. Skala wstrząsów jest szacowana na 6,4 stopnia w skali Richtera.

Do trzęsienia ziemi doszło po południu. Jak podaje rosyjska agencja informacyjna TASS jego epicentrum znajdowało się około 5 km pod ziemią, 46 km na południowy-wschód od stolicy kraju Zagrzebia. Jednak jak wynika z relacji zagrzebskiej redakcji wstrząsy były wyraźnie odczuwalne także w tym ponad 600-tysięcznym mieście.

.@N1infoZG was live in the exact moment when the 6.2 magnitude earthquake hit central Croatia. You can see cameras and microphones shaking both outdoors and inside the N1 studio in Zagreb https://t.co/8SO573SwPB pic.twitter.com/9mFMg81KhS via @SamBeharic

— Liveuamap (@Liveuamap) December 29, 2020