Madrycka policja egzekwuje kwarantannę z użyciem dronów

Ponad dwustu funkcjonariuszy policji używa dronów do monitorowania czy mieszkańcy Madrytu przestrzegają zasad przeciwepidemicznych.

Władze Hiszpanii reaktywowały lokalnie ostre środki przeciwepidemiczne, które mają obowiązywać co najmniej do 8 lutego. Obejmują one generalną kwarantannę czyli zakaz opuszczenie domów w celach innych niż ważnych egzystencjalnych – dojazdu do pracy, do sklepu w celu zrobienia zakupów, lub dojazdu do ośrodków ochrony zdrowia. Godzina policyjna obowiązuje od godz. 22 do godz. 6. Ostrzejsze ograniczenia przez całą dobę obowiązują w 16 dystryktach Madrytu i 56 rejonach poza miastem w regionie stołecznym.

Jednak poza tym strefami działają bary, restauracje i instytucje kultury choć w ograniczonym czasie i z ograniczeniem liczby korzystających z nich klientów. „Liczba klientów została ograniczona do 50 proc., z wyjątkiem teatrów, kin oraz ogródków przy restauracjach, gdzie utrzymano limity na poziomie 75 proc. zajętych miejsc” – podał w poniedziałek portal „Dziennika Gazety Prawnej”.

Władze stolicy Hiszpanii wdrażają nowe środki egzekwowania zarządzeń przeciwepidemicznych. Policjanci w Madrycie używają znacznej liczby dronów by monitorować z powietrza czy w przestrzeni publicznej nie dochodzi do nadmiernych zgromadzeń ludności. Działania ponad dwustu policjantów operujących dronami mają być skoncentrowane wokół miejsc gdzie mogą gromadzić się obywatele takich jak galerie handlowe czy miejscach o dużym zagęszczeniu lokali usługowych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Hiszpania należy do tych państw europejskich, które najciężej przechodzą pandemię SARS CoV-2. W początku pandemii w Hiszpanii koronawirusem zaraziło się 2,603 mln osób co jest siódmym wynikiem na świecie. Zmarło 55 441 nosicieli wirusa.

Czytaj także: RFM: Luzowanie obostrzeń od 1 lutego. Otwarte zostaną prawdopodobnie galerie handlowe

wiadomosci.dziennik.pl/worldometers.info/kresy.pl