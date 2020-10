Rosjanie zbombardowali protureckie ugrupowania zbrojne [+VIDEO]

Rosyjskie siły powietrzne zbombardowały pozycje islamistycznych ugrupowań zbrojnych bazujących w syryjskiej prowincji Idlib.

Jak poinformował w poniedziałek portal telewizji France24 rosyjskie samoloty wojskowe zbombardowały pozycje ugrupowań Fajlak asz-Szam w rejonie miejscowości Dżabal Duwajli. To jedno z ugrupowań zbrojnych bazujących w syryjskiej prowincji Idlib, ostatnim regionie Syrii w dużej części opanowanej przez arabskie, antyrządowe grupy zbrojne o islamistycznym charakterze. Ugrupowaniom tym patronuje sąsiednia Turcja. Należą one do utworzonej przez nią tak zwanej „Syryjskiej Armii Narodowej”.

France24 powołuje się na tak zwane Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka bazujące w Londynie. Twierdzi ono, że w rosyjskim ataku zginęło 78 islamistycznych bojowników. Byłyby to więc największe straty zadane przez Rosjan wrogom prezydenta Syrii Baszara al-Asada od marca bieżącego roku. Atak potwierdził analityk bazującej w Ankarze fundacji SETA Omer Ozkizilcik, który zamieścił też na Twitterze nagranie mające przedstawiać ofiary nalotu. Twierdzi on, że zbombardowana została kwatera główna Fajlak asz-Szam.

Russia has attacked the HQ of Faylaq al-Sham, Turkey’s favorite armed group in Idlib, and the leading faction of the NLF of the SNA.

Faylaq al-Sham is also present in the Astana process and the constitutional committee.

Claims that up to 50 Faylaq members died in the attack. pic.twitter.com/lQxU8yCCBh

— Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) October 26, 2020