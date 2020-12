Premier Libanu i trzech byłych ministrów oskarżonych w związku z wybuchem w porcie w Bejrucie

Sędzia prowadzący śledztwo w sprawie gigantycznego wybuchu w porcie w Bejrucie w sierpniu br. oskarżył tymczasowego premiera Hassana Diaba i trzech byłych ministrów o zaniedbania w związku z tą eksplozją.

Jak podała agencja Reutera, sędzia śledczy Fadi Sawan wniósł w czwartek oskarżenie przeciwko premierowi Hassanowi Diabowi i trzem byłym ministrom za zaniedbania, które w konsekwencji doprowadziły do śmierci prawie 200 osób w eksplozji w bejruckim porcie. Oprócz premiera oskarżeni to były minister finansów Ali Hassan Chalil, byli ministrowie robót publicznych Ghazi Zeaiter i Youssef Finianos oraz główny doradca przewodniczącego parlamentu Libanu Nabih Berri.

Sędzia Sawan w przyszłym tygodniu ma zamiar przesłuchać Diaba i trzech byłych ministrów „jako oskarżonych”. Według dpa Diab ma być przesłuchany w swoim biurze w rządowym pałacu.

Diab, którego gabinet podał się do dymisji po sierpniowym wybuchu, oświadczył, że ma czyste sumienie i oskarżył sędziego o złamanie konstytucji. Zeaiter zapowiedział komentarz po tym, jak zostanie oficjalnie poinformowany o zarzutach. Pozostali dwaj politycy nie skomentowali sprawy.

Jak pisze Reuters, prawnicy w Libanie są podzieleni co do tego, czy byli oraz obecni ministrowie cieszą się immunitetem w tej sprawie. Czwartkowy ruch pokazał, że Sawan przychylił się do opinii, że immunitet nie ma zastosowania w tym przypadku. Agencja przytacza inną opinię mówiącą, że takie postępowanie należy do jurysdykcji specjalnego sądu, w skład którego wchodzi siedmiu członków parlamentu i ośmiu sędziów.

Agencja dpa zauważyła, że Khalil i Finianos zostali na początku tego roku objęci sankcjami przez Stany Zjednoczone za udzielanie wsparcia ruchowi Hezbollah i przyczynianie się do korupcji w Libanie.

4 sierpnia br. w porcie w Bejrucie doszło do pożaru, a następnie gigantycznej eksplozji, w wyniku której zginęło ponad 190 osób a 6000 zostało rannych. Około 300 tys. straciło dach nad głową, gdyż fala uderzeniowa uszkodziła wiele budynków. Libańskie władze twierdzą, że eksplodowało 2750 ton saletry amonowej przechowywanej od lat w porcie.

Kresy.pl / Reuters / dpa