ISIS przeprowadziło atak na więzienie by uwolnić setki bojowników [+VIDEO]

„Państwo Islamskie” podjęło zorganizowany atak na więzienie w syryjskiej Hasace, gdzie przetrzymywanych było tysiące bojowników tej ekstremistycznej organizacji.

Więzienie Ghwayran było zarządzane przez struktury tak zwanej Rożawy, czyli nieuznawanej administracji stworzonej przez kurdyjską Partię Zjednoczenia Demokratycznego (PYD) kontrolującej całą północno-wschodnią Syrię, ale nieuznawanej ani przez jej władze centralne, ani przez jakiekolwiek państwo świata. Podległe tej administracji Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) przez lat toczyły walki z ISIS i w ich toku schwytały znaczną liczbę ekstremistów.

Atak rozpoczął się jeszcze w piątek, a w sobotę bojownikom ISIS udało się sforsować ogrodzenie więzienia i dostać się do środka. Użyli do tego między innymi samochodu wypełnionego ładunkami wybuchowymi. Na budynku więzienia została powieszona czarna flaga organizacji. Więźniowie zaczęli opuszczać jego teren. Z nagrania zamieszczonego przez irańską telewizję PressTV wynika, że infrastruktura więzienia została w poważnym stopniu uszkodzona.

Daesh terrorists capture Syria prison after failure of US-backed SDF to control Ghwayran https://t.co/7BLcgJ9iGm pic.twitter.com/i6Fa0TqNQt

Więźniowie mieli podnieść bunt równocześnie z atakiem z zewnątrz. Jego pierwszą falę udało się stłumić. Jednak na skutek następnego ataku więźniowie zaczęli uciekać. SDF twierdzi jednak, że schwytało już 104 zbiegów. Nie są to jednak wszyscy więźniowie, którym udało się zbiec z Ghwayran.

New YPJ video showing 110 ISIS members who were involved in prison break and tried to escape from Ghwayran prison captured pic.twitter.com/h59KYhTFzv

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 21, 2022