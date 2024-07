Iran zapowiada normalizację stosunków z Azerbejdżanem

Premier Indii odbył dwudniową wizytę Rosji, spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Podczas pobytu rozmawiano na temat współpracy gospodarczej między państwami, informuje agencja informacyjna Reuters. Ponadto Władimir Putin wręczył Modiemu Order Świętego Andrzeja, najwyższe odznaczenie Rosji.

Held productive discussions with President Putin at the Kremlin today. Our talks covered ways to diversify India-Russia cooperation in sectors such as trade, commerce, security, agriculture, technology and innovation. We attach great importance to boosting connectivity and… pic.twitter.com/JfiidtNYa8