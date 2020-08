Rosja stworzyła rezerwę funkcjonariuszy, którzy mogą zostać wysłani na Białoruś

Rosja na prośbę Aleksandra Łukaszenki jest gotowa udzielić białoruskim władzom pomocy w formie rezerw funkcjonariuszy organów ochrony prawa – oświadczył w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin.

Jak podała agencja Interfax, rosyjski prezydent powiedział o gotowości udzielenia pomocy Aleksandrowi Łukaszence w wywiadzie dla kanału telewizyjnego „Rossija-1”.

„Aleksander Grigoriewicz [Łukaszenko] poprosił mnie o utworzenie pewnej rezerwy funkcjonariuszy organów ścigania i zrobiłem to” – mówił Putin. „Ale ustaliliśmy też, że nie zostanie ona użyta, dopóki sytuacja nie wymknie się spod kontroli i dopóki elementy ekstremistyczne, chowając się za hasłami politycznymi, nie przekroczą pewnych granic, nie rozpoczną napadów, nie zaczną podpalać samochodów, domów, banków, przejmować budynków administracyjnych i tak dalej” – zaznaczał prezydent Rosji.

Putin dodawał, że wspólnie z Łukaszenką doszli do wniosku, że obecnie nie ma potrzeby użycia tych środków i wyraził nadzieję, że do takiego użycia nie dojdzie. Zachowanie białoruskich sił bezpieczeństwa w trakcie protestów ocenił jako „powściągliwe”. Gdy dziennikarz próbował polemizować odnosząc się do brutalności policji w pierwszych dniach protestów, Putin wspomniał o niekreślonych innych krajach europejskich, gdzie według niego „ludzie ginęli niemal codziennie”, a także do ostatnich wydarzeń w USA. „Czy to w porządku, kiedy nieuzbrojona osoba zostaje postrzelona w plecy, mimo że ma jeszcze troje dzieci w swoim samochodzie?” – pytał.

Według PAP w trakcie wywiadu Putin odwoływał się do zapisów umów o Państwie Związkowym Rosji i Białorusi oraz Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny udzielać sobie pomocy „w obronie suwerenności, granic zewnętrznych i w obronie stabilności”. Jak twierdził, Rosja wykonuje obowiązki wynikające z tych umów, stawiając do dyspozycji Łukaszenki rezerwy funkcjonariuszy organów porządkowych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Putin potwierdził możliwość pomocy Białorusi w zaprowadzeniu spokoju

Kresy.pl / Interfax / interia.pl