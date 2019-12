Organizator manifestacji przeciw integracji Białorusi z Rosją skazany na karę aresztu

Białoruski polityk opozycyjny Paweł Siawieryniec został w środę zatrzymany i postawiony przed sądem. Może trafić do aresztu za organizowanie niesankcjonowanych manifestacji w Mińsku.

Według relacji same Siawieryńca został on zatrzymany w Mińsku około godz. 11.2o czasu miejscowego w czasie gdy kierował się z domu na stację metra. Jak relacjonuje portal Biełarusskij Partizan, polityk kierował się na zebranie komitetu „Obronimy niepodległość” gdzie miał rozmawiać na temat organizacji ulicznej manifestacji w dniu 20 grudnia. Został jednak zatrzymany przez 7 funkcjonariuszy specjalnej jednostki milicji OMON.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Polityk został przewieziony do Rejonowego Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznej w dzielnicy leninowskiej Mińska gdzie przesłuchano go jako podejrzanego o zorganizowanie w mieście dwóch niesankcjonowanych zgromadzeń publicznych – 7 i 8 grudnia bieżącego roku czyli wykroczenia opisane w Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych. Po przesłuchaniu Siawieryniec został przetransportowany do sądu rejonowego tej samej dzielnicy.

Sąd orzekł karę w postaci 15 dni aresztu ale nie jej wykonanie. Poprosił tylko Siawieryńca by 20 grudnia, na który planowana jest kolejna manifestacja w Mińsku, nie naruszał on prawa. Siawieryniec został wyprowadzony do piwnicy gmachu, gdzie miał jeszcze odbyć rozmowę, ale żaden rozmówca się nie pojawił i opozycjonista został zwolniony. Według Biełarusskiego Partizana oznacza to, że Siawieryniec może być w każdej chwili skierowany do odbycia kary aresztu.

7 i 8 grudnia polityk, jeden z liderów nieformalnego ugrupowania Białoruska Chrześcijańska Demokracja stał na czele manifestacji przeciw pogłębianiu integracji w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Obie manifestacje były nielegalne, ale służby porządkowe ograniczyły się do spisania ich liderów mimo, że w trakcie jednej z nich demonstranci udali się pod gmach ambasady Rosji. W ramach toczących się w tym czasie rozmów prezydentów Rosji i Białorusi nie osiągnięto porozumienia w sprawie zacieśnienia związków obu państw. Aleksandr Łukaszenko i Władimir Putin spotkają się ponownie właśnie 20 grudnia.

belaruspartisan.by/kresy.pl