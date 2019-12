Pierwszy lotniskowiec zbudowany przez Chińczyków wchodzi do służby

Lotniskowiec Shandong to pierwszy tego typu okręt zbudowany od podstaw przez Chińczyków. Właśnie wszedł na stan marynarki wojennej Chińskiej Republiki Ludowej.

O wejściu do służby Shandonga środki masowego przekazu poinformowały we wtorek. Uroczystość odbyła się w w porcie Sanya, położonym na chińskiej wyspie Hainan, najbardziej wysuniętym na południe regionie ChRL. Uczestniczył w niej przewodniczący państwa i sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping.

Shandond jest drugim lotniskowcem jakim dysponuje flota Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ale pierwszym, który Chińczycy zbudowali całkowicie samodzielnie. Pierwszy tego rodzaju okręt – Liaoning Chińczycy jedynie wykończyli na bazie kadłuba jednostki, którą rozpoczęto budować jeszcze w Związku Radzieckim, który to kadłub został sprzedany przez ukraińską już stocznie w Mikołajowie. Lianing wszedł do służby w 2012 r.

Shandong został wybudowany od podstaw przez chińskich inżynierów w stoczni w Dalian. Wzorowali się oni na radzieckich rozwiązaniach technologicznych zastosowany na Liaoning. Drugi lotniskowiec także więc posiada specjalnie ukształtowany pokład zakończony rampą, który ma umożliwić, z braku katapulty używanej na lotniskowcach amerykańskim, start samolotów. Nowy lotniskowiec będzie jednak bronią potężniejszą niż Liaoning bo na pokład zabierze 35 myśliwców J-15, a nie tylko 24.

Według amerykańskiego think-tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), na którego ustalenia powołał się we wtorek Portal Morski, Chińczycy budują już trzeci lotniskowiec. CSIS twierdzi, że zdjęcia satelitarne świadczą iż jego budowa w stoczni Jiangnan w Szanghaju jest już zaawansowana. Będzie on większy od dwóch dotychczasowych chińskich lotniskowców.

portalmorski.pl/kresy.pl