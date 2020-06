Kontrola w białoruskim banku Gazpromu

W czwartek do jednego z oddziałów Biełgazprombanku wkroczyli przedstawiciele białoruskiego Komitetu Kontroli Państwowej. Prezesem banku był do niedawna główny, potencjalny kontrkandydat Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich.

O kontroli prowadzonej przez białoruskich urzędników w działającym na Białorusi banku należącym do Gazpromu poinformowała agencja informacyjna Reutera. Głos w sprawie zabrał już rzecznik Komitetu Kontroli Państwowej, który powiedział, że działania jego funkcjonariuszy były prowadzone w ramach postępowania o uchylaniu się od płacenia podatków. Sam Biełgazprombank nie skomentował jeszcze sprawy.

Reuters łączy kontrolę z faktem, że najpoważniejszym obecnie pretendentem do konkurowania z Aleksandrem Łukaszenko o stanowisko prezydenta kraju jest Wiktor Babaryko, który sprawował funkcję prezesa Biełgazprombanku w latach 2000-2020. Zrezygnował z niej 12 maja, by natychmiast ogłosić, że zamierza startować w wyborach prezydenckich. Po tym gdy milicja aresztowała popularnego wideoblogera Siergieja Tichanowskiego, który doprowadził do ulicznej mobilizacji przeciwników obecnego prezydenta, Babaryko jest uważany za najpoważniejszego potencjalnego rywala Łukaszenki. Według relacji białoruskich środków masowego przekazu to właśnie do stolików ustawianych przez jego grupę inicjatywną ustawiając się największe kolejki obywateli pragnących podpisać się by umożliwić Babaryce oficjalną rejestrację na kandydata.

Na ulice białoruskich miast wyszły w ostatnich tygodniach tysiące obywateli by złożyć podpisy na listach poparcia dla osób, które chcą wystawić swoje kandydatury w przypadających na 9 sierpnia wyborach prezydenckich. Gromadzący się ludzie urządzają spontaniczne manifestacje przeciw obecnemu prezydentowi Białorusi i w ramach poparcia dla Swietłany Tichanowskiej, żony aresztowanego blogera, która wystawiła swoją kandydaturę zamiast niego. Wśród aresztowanych przez milicję znajdują się znani politycy opozycyjni Mikoła Statkiewicz i Pawieł Siewiaryniec.

