Działaczka sztabu Tichanowskiej zwróciła się do innych państw o uznanie jej za prezydenta Białorusi [+VIDEO]

Weronika Cepkało będąca kluczową działaczką sztabu wyborczego Swietłany Tichanowskiej zwróciła się do „społeczności światowej” z krótkim apelem.

W internecie udostępniane jest nagranie Weroniki Cepkało, która zwróciła się z apelem do „społeczności światowej”. Działaczka mówi – „Proszę, pomóżcie powstrzymać to bezprawie którego dopuszczają się na Białorusi. Pomóżcie powstrzymać przelew krwi”.

Cepkało podpowiada też w jaki sposób inne państwa mogą powstrzymać eskalację sytuacji w jej państwie. „Uznajcie Swietłanę Tichanowską w charakterze jedynego, legalnie wybranego prezydenta”. Dodaje też – „Pomóżcie uwolnić więźniów politycznych. Pomóżcie przeprowadzić wolne i demokratyczne wybory. Proszę, pomóżcie narodowi białoruskiemu”.

Veronika Tsepkalo: I appeal to the international community. Plz help stop the mayhem in Belarus. Help stop the bloodshed. Recognize Svetlana as the only legally elected President. Help release political prisoners and hold free elections. Plz help the Belarusian people. Thank you pic.twitter.com/0Xc3iznOpz

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 11, 2020