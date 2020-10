Prezydent Kazachstanu chce szkół z pogłębionym nauczaniem kazachskiego

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił koncepcję tworzenia w kraju szkół z pogłębionym nauczaniem języka kazachskiego.

Tokajew spotkał się w czwartek z naukowcami badającymi spuściznę żyjącego w drugiej połowie XIX w. kazachskiego filozofa, poety i kompozytora Abaja Kunanbajewa przy okazji poświęconej tej osobistości wystawy i odsłonięcia pomnika Kunanbajewa. W trakcie spotkania kazachstański prezydent zaproponował utworzenie instytucji wzmacniających pozycję rdzennego języka w kraju. „Musimy szczepić dzieciom szacunek dla ich języka ojczystego i literatury już od wieku szkolnego. Potrzebne są tutaj ujednolicone podejścia. W tym zakresie niezbędne jest pełne wykorzystanie potencjału Szkoły-internatu im. Abaja w Ałmaty. Proces edukacyjny w tej szkole, obejmujący pogłębioną naukę języka i literatury kazachskiej, powinien stać się wzorem dla innych instytucji edukacyjnych.” – powiedział Tokajew, którego zacytowała agencja Fergana News.

Prezydent stwierdził, że wspomniana Szkoła-internat im. Abaja, która jest przeznaczona dla dzieci szczególnie uzdolnionych, powinna być zmodernizowana zanim stanie się placówką wzorcową.

Fergana News przypomina, że już w pierwszym orędziu do narodu wygłoszonym we wrześniu zeszłego roku Tokajew wzywał do wzmocnienia roli języka kazachskiego i wyrażał przekonanie, że kiedyś stanie się w kraju językiem używanym powszechnie, także w kontaktach między przedstawicielami różnych grup etnicznych. Obecnie rolę tę odgrywa język rosyjski, upowszechniony w Azji Środkowej od czasu podboju regionu przez Rosję carską, a potem za czasów jego przynależności do Związku Radzieckiego, który zbudował w nim pierwsze systemy powszechnej oświaty. Do tej pory rosyjski odgrywa poważną rolę w edukacji w Kazachstanie, szczególnie poziomu wyższego i specjalistycznego. Z powodu niedostatków słownictwa kazachskiego w środkowoazjatyckiej republice pojawiają się nawet kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim.

Zarówno orędzie jak i czwartkowa wypowiedź Tokajewa pozostają jednak w pewnej sprzeczności z czerwcowym wywiadem prasowym prezydenta Kazachstanu, który zrelacjonowaliśmy na naszym portalu. W wywiadzie dla kazachstańskiego periodyku Tokajew skrytykował nacjonalizm, opowiedział się za „pragmatyczną” polityką językową do której zaliczył utrzymanie możliwości posługiwania się językiem rosyjskiego w szkołach, urzędach i na uczelniach.

fergana.news/kresy.pl