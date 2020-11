Trump ułaskawił byłego doradcę

Prezydent Donald Trump ogłosił w środę ułaskawienie swojego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna.

„Jest dla mnie wielkim zaszczytem ogłosić, że generał Michael T. Flynn otrzymał pełne ułaskawienie. Gratulacje dla gen. Flynna i jego wspaniałej rodziny, wiem, że teraz będziecie mieli prawdziwie fantastyczne Święto Dziękczynienia” – napisał na Twitterze amerykański prezydent.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020