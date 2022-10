Nikaragua wydaliła przedstawicielkę UE i zawiesiła relacje z Holandią

Władze Nikaragui wydaliły przedstawicielkę Unii Europejskiej w ramach kolejnego ruchu ochładzającego relacje z blokiem amerykańskim.

O uznaniu za persona non grata Bettiny Muscheidt przedstawicielki UE w Nikaragui poinformował w sobotę portal rmf24.pl. Powodem takiego ruchu władz w Managui miało być wystąpienie delegacji Unii na forum ONZ, w czasie którego wezwano do „odbudowy demokracji” w środkowoamerykańskim państwie.

Nie jest to jednak jedyny ruch władz Nikaragui wobec bloku USA. Zapowiedziały one, że nie przyjmą nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych, bowiem Waszyngton miesza się do spraw wewnętrznych środkowoamerykańskiego państwa. Nominowany na to stanowisko Hugo Rodriguez określił w czwartek Nikaraguę w czasie wysłuchania przed Senatem USA „pariasem”, a jej system polityczny jako „dyktaturę”, jak przytoczył portal Al Jazeery.

Jeszcze we wrześniu władze niewielkiego państwa Ameryki Łacińskiej zadecydowały o wyłączeniu nadawania na jego terytorium hiszpańskojęzycznego kanału CNN. Transmisję przerwano w czasie wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ podkreślił, że Nikaragua była jednym z niewielu państw, które zagłosowało przeciwko rezolucji potępiającej Rosją za inwazję na kraj Zełenskiego.

W piątek ogłoszono również w Managui zawieszenie relacji dyplomatycznych z Holandią ze względu na „wielokrotne wtrącanie się, stanowisko interwencjonistyczne i neokolonialne” tego europejskiego państwa. Powodem ma być czwartkowa deklaracja ambasador Niderlandów w Nikaragui, która ogłosiła, że jej kraj wycofuje się z obietnicy fundowania budowy szpitala dla Nikaraguańczyków. Amsterdam jest krytyczny wobec stanu demokracji i przestrzegania praw człowieka w ich państwie.

Postępujący rozbrat z Zachodem ma w tle poważną inwestycję Chin. Managua porozumiewa się z Pekinem na temat budowy przez jej terytorium kanału łączącego Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym, który stanowiłby szlak konkurencyjny dla Kanału Panamskiego.

Voice od America podał też, że jeszcze we wrześniu nadzorujący media organ nikaraguański podpisał umowę z Rosjanami na temat upowszechniania programów przez nich produkowanych.

