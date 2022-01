Kanadyjski region obłoży niezaszczepionych specjalnym podatkiem

Premier kanadyjskiej prowincji Quebec ogłosił we wtorek, że zamierza obłożyć osoby nie zaszczepione przeciw COVID-19 specjalną opłatą

Quebec, który odnotował największą liczbę zgonów związanych z COVID-19 w Kanadzie, obecnie zmaga się ze wzrostem liczby przypadków, podał we wtorek portal BBC. Według danych federalnych nieco ponad 85 proc. mieszkańców Quebecu otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki do 1 stycznia bieżącego roku. Jednocześnie na 15 proc. niezaszczepionych wśród mieszkańców przypada 45 proc. wszystkich hospitalizowanych chorych na COVID-19, którzy trafili na oddziały intensywnej terapii.

Premier tej prowincji Francois Legault powiedział jednak, że osoby, które jak do tej pory nie przyjęły ani jednej dawki preparatu zostaną opodatkowane. Jak stwierdził opłata nie została jeszcze ustalona, ​​ale będzie „znaczna”, zacytowało BBC. „Myślę, że teraz jest to kwestia sprawiedliwości dla 90 proc. populacji, która dokonała pewnych poświęceń” – uznał polityk – „Myślę, że jesteśmy im winni tego rodzaju środki”.

To kolejny środek po jaki rząd Quebecu sięga by stymulować zasięg szczepień. W zeszłym tygodniu prowincja ogłosiła, że ​​będzie wymagać dowodu szczepienia od osób chcących zrobić zakupy w rządowych sklepach z konopiami indyjskimi i alkoholami. W regionie obowiązuje godzina policyjna, druga ogłoszona w czasie pandemii, trwająca codziennie od 22:00 do 05:00.

We wtorek odnotowano w Quebecu łącznie 8710 nowych przypadków zarażania się koronawirusem w ciągu doby. W dniu tym zmarły 62 osoby chore na COVID-19. To wskaźnik podobny do tego sprzed roku, czyli z okresu przed rozpoczęciem szczepień w Kanadzie.

Jak zaznaczył portal BBC w konferencji prasowej premiera Legaulta wziął udział jego tymczasowy dyrektor ds. zdrowia publicznego, który objął stanowisko po tym, jak wieloletni poprzednik podał się do dymisji po krytyce z powodu wzrostu przypadków zachorowań i zgonów zakażonych nową mutacją koronawirusa Omikronem.

W największym mieście regionu Montrealu szpitale bliskie są wyczerpania liczby miejsc dla chorych na COVID-19.

bbc.com/kresy.pl