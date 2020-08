Biden oficjalnym kandydatem Demokratów na prezydenta USA

Amerykańska Partia Demokratyczna formalnie nominowała we wtorek Joe Bidena na kandydata tej partii na prezydenta USA.

Jak podaje agencja AP, z powodu epidemii koronawirusa zrezygnowano z tradycyjnej konwencji z udziałem tłumów i głosowanie delegatów odbyło się wirtualnie. Konwencja zamieniła się w serię wystąpień na żywo i z odtworzenia prominentnych polityków Partii Demokratycznej oraz żony Bidena, którzy przekonywali, dlaczego warto, powierzyć mu stery państwa.

Żona Bidena, Jill, która jest nauczycielką akademicką, w swoim przemówieniu nawiązała do wypadku, w którym w 1972 roku zginęły pierwsza żona i córka Bidena. „Nigdy nie wyobrażałam sobie, że mając 26 lat, będę zadawać sobie pytanie: jak złożyć w całość rozbitą rodzinę?”- mówiła. Według niej odpowiedź była taka sama jak w przypadku podzielonego narodu: „Z miłością i zrozumieniem”.

„Jeśli powierzymy to państwo Joe, on zrobi dla twojej rodziny to, co zrobił dla naszej: zbierze nas razem i uczyni nas jednością” – przekonywała Jill Biden.

Przez cały wieczór liderzy Demokratów porównali wieloletnie doświadczenie Bidena z, nieodpowiedzialnym ich zdaniem, postępowaniem Trumpa w związku z epidemią koronawirusa i tym, co nazywali jego gotowością do psucia demokratycznych instytucji.

„W takiej chwili Gabinet Owalny powinnien być centrum dowodzenia” – powiedział Bill Clinton w nagranym wcześniej wideo. „Zamiast tego jest to centrum burz. Jest tylko chaos. Tylko jedno nigdy się nie zmienia – jego determinacja, by zaprzeczać swojej odpowiedzialności i zrzucać winę” – uważa były prezydent.

Głos zabrał także m.in. były prezydent, 95-letni Jimmy Carter, ale nie pokazał się na wizji. W nagraniu przekonywał, że Biden ma „doświadczenie, charakter i przyzwoitość, by zjednoczyć nas i przywrócić wielkość Ameryce”.

Przemawiając ze szkolnej biblioteki w Delaware Biden dziękował delegatom za nominację.

Firma Nielsen oszacowała, że za pośrednictwem kanałów telewizyjnych konwencję oglądało 18,7 mln osób, sporo mniej, niż cztery lata temu przyciągnęła konwencja Hillary Clinton. Wówczas było to 26 milionów. Sztab Bidena ogłosił, że dodatkowe 10,2 miliona osób oglądało transmisję z konwencji poprzez internet dzień wcześniej.

Kamala Harris, wskazana przez Bidena jako kandydatka na wiceprezydenta, ma otrzymać nominację Partii Demokratycznej w środę. Jak pisaliśmy, będzie to pierwsza czarnoskóra osoba kandydująca na wiceprezydenta USA.

