Krwawe rajdy motocyklistów-zabójców w Nigerii

Ponad 200 osób mogło zginąć w pogromach do jakich doszło w północno-zachodniej Nigerii. Bandyci atakowali wsie na motorach.

Około trzystu mężczyzn uzbrojonych w broń palną wjechało we wtorek do ośmiu wsi w rejonie Anka w prowincji Zamfara. Strzelali do ich mieszkańców. Ataki były kontynuowane w środę i czwartek, gdy napadniętych zostało łącznie 10 wsi w rejonach Anka i Bukkuyum. Napastnicy mordowali mieszkańców, rabowali ich dobytek oraz palili domostwa, jak zrelacjonował portal telewizji Al Jazeera.

Strzelali do wszystkich „w polu widzenia”, jak powiedział Babandi Hamidu mieszkaniec jednej z zaatakowanych wiosek Kurfa Danya. Stwierdził on, że w 10 wioskach zaatakowanych przez bandytów w środę i czwartek znaleziono już 140 ofiar. Poszukiwania kolejnych ciał trwają. Rzecznik Ministerstwa do Spraw Humanistarnych twierdzi jednak, że ofiar ataków jest ponad 200.

Do pogromów odniósł się nigeryjski prezydent Muhammadu Buhari. „Ostatnie ataki bandytów na niewinnych ludzi to akt desperacji masowych morderców, będących teraz pod nieustanną presją naszych sił zbrojnych” – stwierdził prezydent. Powiedział on także, że armia otrzymała nowy sprzęt, który ma pomóc w zwalczaniu zorganizowanych grup zbrojnych.

Al Jazeera podała, że ataki na wioski mogą być odwetem bandytów za poniedziałkową akcję sił zbrojnych. W poniedziałek doszło do nalotów na pozycje bandytów w lesie Gusami i koło wsi Tsamre. Zginąć miało ponad 100 przestępców w tym dwóch liderów.

Prezydent Buhari powiedział już, że władze nie wstrzymają zbrojnej kampanii przeciwko ugrupowaniom bandytów. Ich aktywność w północno-zachodniej Nigerii znacznie wzrosła pod koniec 2020 r. Częstym sposobem ich działania są masowe uprowadzenia uczniów w celu wymuszenia okupu. Nakładają też na chłopów haracze.

Nigeryjska armia podała, że od maja zeszłego roku zabiła 537 bandytów. Aresztowano 374 podejrzanych. Żołnierze uwolnili też 452 porwanych.

Oprócz zorganizowanych przestępczych zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców Nigerii są też islamscy ekstremiści z ugrupowania Boko Haram.

