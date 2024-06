Członek Dumy Państwowej Piotr Tołstoj w rozmowie z Radiem KP powiedział, że wiele krajów obserwuje, jak Rosja „zamyka temat Ukrainy”. Jeśli Rosja „nie zamknie” kwestii, zacznie mieć problemy z Kazachstanem, Armenią i innymi krajami. Zapytany przez prezentera, jakie problemy może mieć Rosja z Kazachstanem, Tołstoj odpowiedział: „buduje się tam pewne państwo kazachskie”, „kwitnie narodowa mitologia o niepodległości” - zrelacjonowała "Nowaja Gazieta". Jako przykład Tołstoj poradził dziennikarzowi, aby bliżej przyjrzał się idei władz Kazachstanu przejścia na alfabet łaciński.

Poseł dalej wyrzucał Kazachom, że „przepisali”, to jest zrewidowali swoją historię: „Jestem przeciwny zmuszaniu rosyjskich nauczycieli w Pawłodarze do przepraszania, gdy mówią, że to Rosjanie zbudowali to miasto. I jestem przeciwny zapominaniu, że Ałma-Ata to nasze miasto Wierny, nasza rosyjska twierdza kozacka” - powiedział Tołstoj używając wymowy nazwy dawnej stolicy Kazachstanu z czasów Związku Radzieckiego, podczas gdy obecnie oficjalną jest nazwa Ałmaty.