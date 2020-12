Prześladowania Węgrów na Zakarpaciu (Kresowy Przegląd Tygodnia #7)

Węgierscy politycy zasiadający w Parlamencie Europejskim wystosowali list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE ds. stosunków zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella, w którym upominają się o swoich rodaków mieszkających na Ukrainie. Temat ten poruszył również ponownie szef MSZ Węgier, Péter Szijjártó. Zareagował on m.in. na umieszczenie przez portal Myrotworec w ostatnim czasie na swojej liście „wrogów Ukrainy” znanych polityków i działaczy mniejszości węgierskiej.

Prześladowania Węgrów na Zakarpaciu

Grupa 14 Węgrów zasiadających w Parlamencie Europejskim wystosowała list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE ds. stosunków zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella. W piśmie domagają się reakcji na działania władz ukraińskich względem autochtonicznej mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Podkreślili, że w końcu listopada br. „zostały podjęte skoordynowane działania przez ukraińskie organy ścigania przeciwko węgierskim organizacjom na Ukrainie”. Wskazali na zajęcie i przeszukanie mieszkania László Brenzovicsa, przewodniczącego Stowarzyszenia Kulturalnego Węgrów Zakarpacia (KMKS) oraz Partii Węgrów Ukrainy (UMP), a także biur węgierskiej partii i węgierskich organizacji charytatywnych. Ich zdaniem, nakaz przeszukania wydano „na podstawie wydumanych oskarżeń politycznych, naruszających prawa mniejszości węgierskiej, w celu zastraszenia Węgrów i ich liderów oraz powstrzymania aktywności mniejszości węgierskiej”.

Węgierscy europosłowie wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych kroków na rzecz wspierania mniejszości etnicznych w Europie. Sprawa dotyczy omawianego w Parlamencie Europejskim pakietu Minority SafePack, inicjatywy na rzecz ochrony autochtonicznych mniejszości narodowych w Unii Europejskiej. Zbiórka podpisów pod projektem Minority SafePack została zainicjowana przez partię Węgrów w Rumunii i uruchomiona w kwietniu 2017 roku. Przez rok w 28 państwach członkowskich UE zebrano ponad 1,128 mln podpisów. W styczniu 2020 roku KE zarejestrowała zebrane podpisy.

W czwartek podczas swojego dorocznego wystąpienia przed komisją spójności narodowej węgierskiego parlamentu, szef MSZ Węgier, Péter Szijjártó, poruszył temat działań Ukrainy wobec Węgrów z Zakarpacia. Wyraził żal, że „polityka rządu Ukrainy wciąż koncentruje się na wywieraniu presji na społeczność węgierską”, podczas gdy ukraińskie władze „zastraszają i poniżają etnicznych Węgrów poprzez środki przywodzące na myśl najciemniejsze czasy sowieckie”

„Takie zachowanie czyni Ukrainę niezdatną do postępu w jej integracji europejskiej i euroatlantyckiej” – powiedział szef węgierskiej dyplomacji. Dodał, że obietnice rządu w Kijowie o uczynieniu Zakarpacia wspólną, ukraińsko-węgierską historią sukcesu, wciąż jest „na poziomie propagandy”.

Szijjártó powiedział, że pozbawianie przez Ukrainę Węgrów ich praw jest nie do zaakceptowania, podobnie jak tolerowanie list „wrogów Ukrainy” tworzonych przez ukraińską, nacjonalistyczną organizację Myrotworec. Odniósł się w ten sposób do umieszczenia przez ten portal w ostatnim czasie na swojej liście „wrogów Ukrainy” znanych polityków i działaczy mniejszości węgierskiej, europosłanki Andrei Bocskor i szefa Stowarzyszenia Kulturalnego Węgrów Zakarpacia, László Brenzovicsa.

Oskarżenia wobec węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu o separatyzm pojawiają się często w debacie publicznej na Ukrainie. Tymczasem władze Węgier kontestują politykę władz Ukrainy wobec mniejszości narodowych. Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy w kwietniu bieżącego roku utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie.

Z kolei przyjęta w 2017 roku – ustawy o oświacie ogranicza do prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko do klas od 1 do 4 a więc do nauczania początkowego. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują właśnie Węgry. Budapeszt blokuje z tego powodu kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej i ustawy oświatowej.

