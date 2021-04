Ponad 300 systemów uzbrojenia wystąpi na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie

Ponad 30 załóg żandarmerii wojskowej zapewni ochronę podczas przemieszczania ponad 300 systemów uzbrojenia do stolicy Rosji na paradę z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja, poinformowało w piątek ministerstwo obrony Rosji.

Jak przekazała w piątek agencja Tass powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony Rosji, ponad 30 załóg żandarmerii wojskowej zapewni ochronę podczas przemieszczania ponad 300 systemów uzbrojenia do stolicy Rosji na paradę z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja.

„W ciągu nocy ponad 30 załóg żandarmerii drogowej zapewni bezpieczeństwo ruchu podczas przemieszczania zmechanizowanej kolumny parady z Alabino w obwodzie moskiewskim do tymczasowego parku samochodowego w Niżnym Mniewnikach w północno-zachodnim dystrykcie Moskwy” – poinformowało ministerstwo w oświadczeniu.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak określiło ministerstwo, „ponad 300 sztuk gąsienicowego i kołowego sprzętu wojskowego i pomocniczego przewożącego wymagany sprzęt zostanie przerzuconych” do Moskwy.

Wojskowa policja zapewni bezpieczeństwo razem z moskiewską policją drogową – poinformowało ministerstwo.

Sprzęt wojskowy obejmie transportery opancerzone Bumerang, pojazdy opancerzone Taifun, bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMP-3, międzykontynentalne wyrzutnie rakiet balistycznych Yars, systemy obrony przeciwlotniczej S-400, taktyczne zespoły rakietowe Iskander i inne materiały” – wyszczególnił.

W tym roku w rosyjskiej paradzie zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej weźmie udział ponad 12 000 żołnierzy, około 190 pojazdów bojowych i 76 samolotów: 53 samoloty i 23 helikoptery.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, prezydent Rosji Władimir Putin zaakceptował w piątek propozycję szefowej Federalnej Służby ds. Nadzoru Praw Konsumentów (Rospotriebnadzoru) Anny Popowej, aby dni pomiędzy dwoma majowymi świętami uczynić wolnymi od pracy. W ten sposób Rosjanie uzyskali wolne od 1 do 10 maja.

Podczas wideokonferencji z Putinem Popowa przypomniała, że w tym roku Rosjanie mieli odpoczywać od 1 maja (Święto Pracy) do 3 maja oraz od 8 maja do 10 maja (na 9 maja przypada Dzień Zwycięstwa). Powołując się na opinię ekspertów, w tym epidemiologów, mówiła, iż nie jest wskazane, by dni pomiędzy tymi dwoma okresami wypoczynku były pracujące.

„Okazuje się w tym roku są trzy dni wolne, potem cztery dni pracy – trzeba wracać [z wypoczynku], potem kolejne trzy dni wolnego i oczywiście nasi obywatele wrócą do swoich domków letniskowych” – mówiła Popowa wskazując, naukowcy widzą zagrożenie „wymiany informacji wirusowej między większą liczbą ludzi” podczas takiego przemieszczania się ludności środkami komunikacji zbiorowej.

Szef państwa zgodził się z propozycją 10-dniowej majówki. „Jeśli uważacie, że jest to konieczne, dobrze, zrobimy to. Dzisiaj podpiszę odpowiedni dekret” – powiedział Putin. Rosyjski prezydent przypomniał, że sam wielokrotnie powtarzał, że wzywa do wysłuchiwania opinii specjalistów, wirusologów i epidemiologów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku postój większości zakładów pracy z powodu epidemii trwał w Rosji jeszcze dłużej – od końca marca do 11 maja.

Kresy.pl/TASS